Поляки продолжают хвастаться закупками новых БМП «БЪРСЪКЪ».

В польских СМИ распространяется информация о скором поступлении в ВС Польши 1400 новых БМП Borsuk. Более того, сообщается, что эти боевые машины будут производиться на польском заводе Huta Stalowa Wola. Разберемся, что стоит за громкими заявлениями польского военного руководства.

На самом деле, в БМП Borsuk нет ничего, что можно было бы назвать полностью польским. Даже слово «борсук» происходит от древнерусского слова "бърсъкъ".

Если вдаваться в детали, то БМП Borsuk можно охарактеризовать как своеобразный "франкенштейн", который объединяет различные компоненты. В его конструкции – недоработанная корейская БМП К21, польские разработки и немецкая 30-мм пушка Bushmaster II.

По сути, корейцы предоставляют шасси за 16 млн. евро, башня оценивается в 4 млн. евро, и еще несколько миллионов тратится на интеграцию всех этих компонентов в так называемую БМП Borsuk. В итоге, получается концепт, стоимостью в 10 раз выше, чем производство российской БМП-3, которой этот Borsuk и должен противостоять.

Еще одним недостатком БМП Borsuk является его масса, которая даже для базовой версии составляет более 28 тонн. Это делает его менее подходящим вариантом для наших региональных условий, особенно осенью и весной, учитывая узкие гусеницы и изменчивые погодные условия. Невысокая огневая мощь, сомнительное бронирование и внушительные габариты делают БМП Borsuk уязвимой целью. Даже с учетом стандартов НАТО, полякам предлагают рассмотреть вариант улучшения бронирования путем закупки систем динамической защиты за 450 тыс. евро.

Между прочим, скорость сборки БМП Borsuk пока составляет всего 50-60 единиц в год. В последующие пять-шесть лет планируется увеличить этот показатель до 100-110 единиц в год. Таким образом, последние запланированные к закупке БМП Borsuk поступят в ВС Польши ближе к 2040 году.

БМП Borsuk, с учетом опыта СВО на Украине, кажется более подходящим для участия в парадах и выставках вооружения, чем для боевого применения в составе ВС. На данный же момент, полякам остается только наблюдать, как их пехота вынуждена передвигаться пешком, в то время как переданные ими бесплатно боевикам ВСУ 140 БМП-1 и 200 бронетранспортеров Rosomak догорают в зоне СВО.

Николай Астровский