Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов.

Эксперты оценили результаты усиления ПВО для защиты столичного региона

«Предприняты серьезные дополнительные усилия по защите городов. И первые результаты уже видны». Такими словами эксперты объясняют тот факт, что попытки ВСУ атаковать беспилотниками столичный регион все чаще остаются неудачными. Что было для этого сделано российскими военными?

В сентябре Минобороны практически ежедневно сообщало о поражении украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Преимущественно дроны удается ликвидировать в районе Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей.

Регулярное уничтожение украинских беспилотников в приграничных регионах России и отсутствие явных воздушных угроз в Москве и Московской области указывает на возросшую эффективность действий российских систем ПВО по отражению атак украинских БПЛА на столицу России. Напомним, еще 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин впервые подтвердил строительство целой сети объектов ПВО, предназначенных для обороны Москвы от украинских БПЛА.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие выводы можно сделать из слов градоначальника. Во-первых, Минобороны совместно с московской мэрией предпринимали самые срочные и активные меры по созданию и оборудованию позиций для средств ПВО. Во-вторых, эти позиции были созданы не только в Москве или рядом со столицей, но и в сотнях километров на юго-запад от города, по всему маршруту возможного следования вражеских аппаратов. В-третьих, против БПЛА противника активно работают не только наземные комплексы ПВО, но и воздушные перехватчики. А именно – вертолеты.

Эксперты считают, что теперь все эти меры начали давать зримые результаты. "Мы видим, что выстраивается система обнаружения, состоящая из радиолокационных станций, способных фиксировать цели на предельно малых высотах. Меняется конфигурация зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), которые их перехватывают. Активно работают станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые в состоянии подавлять беспилотники", – говорит Юрий Кнутов, военный эксперт, специалист по ПВО.

"Я также обращу внимание на факты использования вертолетов для перехвата БПЛА. На мой взгляд, это крайне правильное решение. У нас сейчас есть вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", которые имеют радиолокационный прицел и способны работать круглосуточно. Также там есть оптико-электронная станция, мощная 30-мм пушка, характеристики хорошие. Но я считаю, что эти машины больше нужны в зоне СВО. Поэтому было бы разумнее пойти по пути модернизации Ми-8 или Ми-24, чтобы в дальнейшем использовать их на системной основе в рамках эшелонированной обороны столичного региона", – рассуждает Кнутов.

"Также я считаю, что нам стоит активнее применять аэростаты. К ним можно прикрепить автоматическую радиолокационную станцию (РЛС), которая будет передавать всю собираемую информацию в центр или батальон.

Она видит достаточно далеко, поэтому у нас будет возможность заранее зафиксировать приближение дрона и предпринять меры по обороне населенного пункта", – предлагает Кнутов.

"Были предприняты серьезные дополнительные усилия по защите городов. И первые результаты уже видны", – в свою очередь подтверждает военный эксперт Василий Кашин. При этом он призывает не расслабляться и не терять бдительность. "Во-первых, противник явно наращивает применение беспилотников. Во-вторых, удары вглубь российских территорий наносятся Украиной не самостоятельно, а при помощи данных космической разведки стран НАТО, которые постоянно отслеживают перемещения российских средств ПВО. Это позволяет украинцам вести почти непрерывный поиск уязвимостей", – указывает собеседник.

"Что касается вертолетов, тут стоит отметить один интересный факт. На тему использования вертушек для противостояния БПЛА одними из первых, как ни странно, задумались ни с кем не воевавшие китайцы. Они на протяжении нескольких лет проводили учения, в рамках которых системно тренировали пилотов боевых вертолетов бороться с воздушными целями и даже создали специальную вертолетную ракету", – рассказал эксперт.

Кашин также считает, что ЗРК "Панцирь" являются наиболее удобными комплексами для защиты столичного региона, но "для обороны одного крупного города таких комплексов понадобится колоссальное количество". "Возможности истребительной авиации в этом случае тоже могут быть ограничены. И как раз вертолет, который может лететь с сопоставимой с таким беспилотником скоростью и расстреливать его из бортового оружия, это выход из ситуации. Полагаю, что именно по этой линии будет вестись развитие. Вероятно, потребуется дополнительная доработка вертушек для таких целей", – рассуждает собеседник.

Существенную помощь в борьбе с воздушными угрозами могли бы оказать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и другие специализированные воздушные разведывательные платформы. "Они могли бы серьезно повысить как эффективность обнаружения самих дронов, так и пунктов управления ими", – говорит Кашин.

Однако будущее, по его мнению, за лазерными комплексами. "У лазера низкая стоимость выстрела, в отличие от ракет и снарядов зенитных пушек. Он также не наносит сопутствующих повреждений дрону. То есть исключается вероятность попадания обломков ракеты и самих БПЛА в сторонние объекты", – пояснил Кашин.

"Радикально же решить проблему беспилотников противника, на мой взгляд, невозможно без поражения пунктов сборки, хранения и запуска дронов. Также довольно остро встает вопрос отодвигания границы России и Украины на дополнительные несколько десятков километров. Это позволило бы создать дополнительный кордон", – заключает эксперт.

Матвей Мальгин