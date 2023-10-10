«Логистический кошмар»: почему Украина не готова к поставкам F-16

InfoBRICS: авиабазы ВСУ с F-16 станут целями российских военных

Военный аналитик Драго Босник утверждает, что Украина модифицирует гражданские аэродромы под F-16, которые должны поставить западные партнеры. По его мнению, получение истребителей обернется для Киева «логистическим кошмаром». Почему аналитик так в этом уверен - в материале "Газеты.Ru".

Военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS утверждает, что Киев намерен перепрофилировать гражданские аэродромы под новые авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с самолетами-истребителями F-16. По мнению Босника, после этого комплексы незамедлительно станут целями российских военных.

Аналитик пишет о том, что украинская авиация понесла серьезные потери за время вооруженного конфликта: ее авиабазы либо полностью разрушены после российских ударов, либо не подлежат восстановлению. По этой причине для Украины практически невозможно нанести массированный авиаудар по позициям РФ.

Согласно материалу, после распада СССР Киев унаследовал большой запас техники, однако из-за коррупции и халатности в стране осталось менее сотни боевых самолетов разных типов, например Су-27, МиГ-29, Су-24. Воздушно-космические силы РФ после начала СВО уничтожили большую их часть. Оставшиеся украинские самолеты перепрофилировали для использования ракет.

Аналитик полагает, что Киев сейчас работает над милитаризацией гражданских аэродромов и общественной инфраструктуры, чтобы разместить свои самолеты там. Туда же прибудут истребители F-16. При этом аэродромы на Украине не подходят для эксплуатации американских самолетов из-за "более высоких требований к техническому обслуживанию" истребителей. Кроме того, у Киева недостаточно места для размещения того количества F-16, которое нужно для изменения ситуации на поле боя.

В статье автор уточняет, что час полета на F-16 обходится в $27 тыс. и 16 часов обслуживания. Поэтому эти истребители станут "логистическим кошмаром" для украинских наземных экипажей, привыкшим к гораздо более надежным и менее требовательным советским моделям. При этом Польша поможет Украине решить часть проблем.

Вероятнее всего, польский персонал направят для переоборудования гражданской инфраструктуры на Украине. По мнению военного аналитика, если эти планы будут реализованы, то аэродромы, прежде всего во Львове, Одессе и Николаеве, немедленно станут целью российских военных, что приведет к ненужным разрушениям и дальнейшему затягиванию конфликта.

Россия предостерегла от поставок F-16

Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT в июне говорил о том, что при условии использования F-16 для доставки ядерного вооружения они могут быть восприняты как угроза:

"F-16 - это военно-техническое произведение, поэтому, конечно, если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ".

В июле министр в интервью «Ленте.ру» уточнил, что Москва посчитает угрозой в ядерной сфере сам факт передачи истребителей.

«В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет», - подчеркнул дипломат.

Российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в июне отметил, что Россия рассмотрит варианты поражения истребителей в случае их размещения за пределами Украины:

"Вчера были "Леопарды", они горят. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет. Но, если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт", - сказал глава государства.

Как РФ готовится к поставкам истребителей

РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передавало, что российские военные оптимизируют настройки в системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления радиолокационных станций истребителей F-16:

" согласно известным данным о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских фронтовых истребителей, которые должен получить Киев, подавить их будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки".

Имеющиеся сейчас системы РЭБ могут эффективно подавлять украинские боевые самолеты.

Сроки поставки F-16 на Украину

В августе Дания и Нидерланды сообщили Украине, что передадут ВСУ истребители при выполнении трех условий:

• украинские пилоты обязаны пройти обучение управлению F-16;

• США должны юридически разрешить передать самолеты Киеву;

• на Украине должны подготовить инфраструктуру для эксплуатации и обслуживания самолетов.

Кроме этого, Киев сможет использовать самолеты только на своей территории для вытеснения противника.

По предварительным данным, обучение украинских пилотов завершится не ранее лета 2024 года.

Алена Фомина