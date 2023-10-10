Ростех поставил в войска акустическое оборудование для работы в экстремальных условиях

Тульский завод «Октава» холдинга «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех поставил в интересах российской армии партию беспроводных устройств громкоговорящей связи (УГС-1). Оборудование обеспечивает качественный прием и передачу звука, в том числе в экстремальных условиях, и незаменимо в работе сотрудников подразделений специального назначения. Технология позволяет успешно выполнять задачи в условиях быстроменяющегося боевого пространства.

УГС-1 представляет собой портативное беспроводное приемо-передающее устройство, которое работает в режиме громкой связи. Передавать и принимать звуковую информацию оборудование может, находясь на расстоянии до 10 метров от базового блока.

Разработка может быть использована в составе аппаратуры мониторинга и контроля, для обеспечения связи в грузовом транспорте и транспорте обеспечения в составе вооруженных сил, а также и в гражданских целях для обеспечения беспроводной связи водителей пассажирского транспорта с диспетчером и т.п.

Устройство может функционировать в закрытых зонах с тяжелыми условиями эксплуатации: при сильных акустических шумах (до 120 дБ) и электрических помехах, при температуре от минус 10 °С до плюс 45 °С, а также под воздействием осадков, запыленности и агрессивных химических соединений в окружающей среде.

«Для «Октавы» беспроводное УГС – первое подобное изделие. Его разработку и выпуск мы реализовали в кратчайшие сроки, поскольку компетенции предприятия позволяют без посторонней помощи проектировать и внедрять в производство широкий спектр продукции. Аппарат работает до 20 часов в режиме разговора. Средняя наработка до отказа устройства составляет не менее 15 тысяч часов», – рассказал генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко.

Завод «Октава» разрабатывает и серийно выпускает оконечные устройства связи как гражданского, так и специального назначения. Благодаря замкнутому циклу производства, все основные детали и полуфабрикаты изготавливаются силами завода. Основными видами продукции являются: микрофонная техника, телефонные и микрофонные капсюли и телефонно-микрофонные гарнитуры.