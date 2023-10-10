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ТАСС

Азербайджан присоединился к российско-китайскому проекту научной лунной станции

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Луна
Луна.
Источник изображения: Виталий Белоусов / РИА Новости

По данным CGTN, космические агентства Китая и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве по проекту МНЛС в ходе 74-го Международного астронавтического конгресса, который проходил со 2 по 6 октября в Баку

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Азербайджан присоединился к совместному российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление Китайского национального космического управления (CNSA).

По его информации, космические агентства Китая и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве по проекту МНЛС в ходе 74-го Международного астронавтического конгресса (IAC-2023), который проходил со 2 по 6 октября в Баку. Обе стороны договорились об "укреплении кооперации в областях демонстрации, внедрения, эксплуатации и применения [положений] программы, что подразумевает установку научных приборов, обеспечение обучения персонала и проведение научных и технологических экспериментов", указывает управление.

Как отмечает телеканал, к настоящему моменту помимо Азербайджана к программе присоединились Пакистан, ОАЭ, ЮАР, Азиатско-Тихоокеанская организация космического сотрудничества и швейцарская компания Nano-SPACE.

По данным CGTN, ранее Китай обнародовал свой план строительства МНЛС, который подразумевает три основных этапа. Базовая модель лунной станции будет завершена к 2028 году и будет использоваться для исследования лунной поверхности и проверки основных систем и оборудования миссии. Планируется, что к 2040 году, когда ученые сделают новые открытия о природе Солнца, Луны и Земли, станция будет дополнительно усовершенствована. В числе возможных улучшений - разработка группировки искусственных спутников для будущих миссий по пилотируемой высадке на Луну и исследованию дальнего космоса.

В марте 2021 года КНР и Роскосмос подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания МНЛС. В ходе реализации лунной программы к естественному спутнику Земли отправятся автоматические станции "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". Целью первых лунных миссий станет испытание ключевых технологий, что позволит в дальнейшем приступить к строительству комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, а завершить проект планируется к 2028 году. 

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