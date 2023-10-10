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ТАСС

Захарова: МИД неоднократно обращал внимание на черный рынок оружия, поставляемого Киеву

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Официальный представитель дипведомства опубликовала выдержки из озвученных на брифингах заявлений в период с марта 2023 года по настоящее время

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале доказательства неоднократных обращений российской стороны к мировому сообществу о попадании поставляемого Западом Киеву оружия на черные рынки. Дипломат разместила выдержки из озвученных на брифингах заявлений в период с марта прошлого года по настоящее время.

"1,5 года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, на черные рынки, - обратила внимание Захарова. - Причину тоже называла - коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Говорила, предупреждала, просила мировые СМИ обратить внимание".

"Спросите у агентства Bloomberg, изданий The New York Times, The Wall Street Journal, The Politico, а также The Associated Press, ВВС и других, сколько раз они цитировали наши данные или проводили на их основании расследования? Подсказываю: нисколько, - отметила представитель МИД РФ. - Публикую доказательства того, что Россия обращалась к мировому сообществу неоднократно и открыто".

Как пояснили в российском дипведомстве, в ходе брифингов Марии Захаровой многократно озвучивались предупреждения и приводились факты неконтролируемого распространения вооружений, поставляемых Западом на Украину. Дипломат обращала внимание на распространение этого оружия по всем континентам, попадание его в руки организованной преступности и радикалов. 

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Страны
Россия
США
Украина
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