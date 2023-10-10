«Мубар-1»: ХАМАС опубликовал кадры с ЗРК ближнего радиуса действия собственной разработки

Источник изображения: topwar.ru

Палестинское движение ХАМАС опубликовало кадры работы системы ПВО ближнего радиуса действия собственной разработки "Мубар-1". Как сообщается, палестинская система ЗРК предназначена для поражения целей на подлете к обороняемым объектам.

"Мубар-1" является ЗРК палестинской разработки, предназначенный для борьбы с низколетящими воздушными целями, включая беспилотные летательные аппараты и вертолеты. По мнению ряда военных экспертов, представленный Палестиной комплекс может представлять реальную угрозу для израильской авиации.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

При помощи подобных комплексов ЗРК силам ХАМАС удалось сбить четыре израильских вертолета AH-64 Apache. Согласно представленной сторонами конфликта информации, четыре вертолета ВВС Израиля получили повреждения после воздействия выпущенных с земли ракет. Какая-либо более подробная информация, касающаяся потерь и характера повреждений израильских вертолетов в настоящее время отсутствует.

Также сообщается, что ВВС Израиля продолжают бомбардировки сектора Газа, в результате чего количество погибших мирных жителей исчисляется сотнями, если не тысячами - точная информация отсутствует, потому что в настоящее время отсутствует возможность разобрать завалы. Вопреки утверждениям израильских военных, судя по многочисленным свидетельствам, удары по населенным пунктам в секторе Газа представляют собой не точечные операции, а самые настоящие ковровые бомбардировки без разбора целей.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант отдал приказ об обеспечении полной блокады сектора Газа, население региона предполагается полностью лишить электроэнергии, продовольствия, топлива и питьевой воды. Как отмечает ряд экспертов, заявление вполне тянет на подтверждение геноцида.