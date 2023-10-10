Компания Aeronautics получила новые контракты на поддержку ранее поставленных БЛА

БЛА Orbiter II Аппарат может нести на борту до 1,5 кг полезной нагрузки. Максимальная продолжительность полета БЛА составляет 4 часа. Разработчики заявляют радиус действия БЛА в 100 км. Система полностью соответствует требованиям стандарта STANAG 4586 в части управления БЛА и H.246 в части передачи видео. Программное обеспечение комплекса соответствует натовсму стандарту STANAG 4609. Тель-Авив, 08.11.2018.

ЦАМТО, 9 октября. Компания Aeronautics Ltd. заключила с несколькими неназванными заказчиками новые контракты на поставку усовершенствованных наземных станций управления для БЛА "Орбитер" и предоставление необходимых услуг технического обслуживания для поставленных ранее БЛА.

Общая стоимость заказов составила 60 млн. долл. В рамках первого контракта Aeronautics предоставит два типа современных наземных станций управления БЛА "Орбитер".

Одной из них станет портативная наземная станция управления (PGCS), которая оснащена программным обеспечением для управления полетом, программным обеспечением видеотрекера, отображает данные и информацию от полезной нагрузки.

Вторая представляет собой размещенную в кунге усовершенствованную модульную станцию управления, обеспечивающую максимальную эффективность выполнения задач. Разработанная в соответствии с военными стандартами станция предоставляет расширенные возможности проведения сложных и крупномасштабных операций.

Подписанный контракт на техническое обслуживание позволит заказчику в период его действия получать комплексное обслуживание всех систем БЛА производства Aeronautics, сохраняя максимальную готовность парка БЛА к применению.

Как заявил президент и главный исполнительный директор Aeronautics Group Дэн Сласки, последние контракты отражают приверженность Aeronautics к долгосрочному партнерству с ключевыми заказчиками.

По его словам, "новые контракты демонстрируют доверие покупателей к технологиям Aeronautics и продолжающийся рост компании".