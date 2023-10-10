Войти
ЦАМТО

Компания Aeronautics получила новые контракты на поддержку ранее поставленных БЛА

354
0
0
БЛА Orbiter II
БЛА Orbiter II Аппарат может нести на борту до 1,5 кг полезной нагрузки. Максимальная продолжительность полета БЛА составляет 4 часа. Разработчики заявляют радиус действия БЛА в 100 км. Система полностью соответствует требованиям стандарта STANAG 4586 в части управления БЛА и H.246 в части передачи видео. Программное обеспечение комплекса соответствует натовсму стандарту STANAG 4609. Тель-Авив, 08.11.2018.
Источник изображения: Денис Федутинов

ЦАМТО, 9 октября. Компания Aeronautics Ltd. заключила с несколькими неназванными заказчиками новые контракты на поставку усовершенствованных наземных станций управления для БЛА "Орбитер" и предоставление необходимых услуг технического обслуживания для поставленных ранее БЛА.

Общая стоимость заказов составила 60 млн. долл. В рамках первого контракта Aeronautics предоставит два типа современных наземных станций управления БЛА "Орбитер".

Одной из них станет портативная наземная станция управления (PGCS), которая оснащена программным обеспечением для управления полетом, программным обеспечением видеотрекера, отображает данные и информацию от полезной нагрузки.

Вторая представляет собой размещенную в кунге усовершенствованную модульную станцию управления, обеспечивающую максимальную эффективность выполнения задач. Разработанная в соответствии с военными стандартами станция предоставляет расширенные возможности проведения сложных и крупномасштабных операций.

Подписанный контракт на техническое обслуживание позволит заказчику в период его действия получать комплексное обслуживание всех систем БЛА производства Aeronautics, сохраняя максимальную готовность парка БЛА к применению.

Как заявил президент и главный исполнительный директор Aeronautics Group Дэн Сласки, последние контракты отражают приверженность Aeronautics к долгосрочному партнерству с ключевыми заказчиками.

По его словам, "новые контракты демонстрируют доверие покупателей к технологиям Aeronautics и продолжающийся рост компании".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
19.05.2023
Южная Корея как новый «арсенал демократии»
24.01.2022
Укрыться под «Вербой»: над Белоруссией проверят «антидроновый купол»
23.11.2020
Украинский «Ураган» заменит советский
01.07.2019
Понимают, но готовятся: Литва опасается войны с Россией
08.08.2017
Около 600 единиц военной техники задействовано на учениях ВДВ в Псковской области
29.07.2014
Грузовая беспилотная вертолетная система "Кей-Макс" вернулась в США после трех лет службы в Афганистане
16.02.2011
Сухопутные войска Республики Корея намерены закупить БЛА израильского производства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 11:28
Веселая кухня в марионеточном шапито
  • 10.10 11:24
  • 55927
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.10 10:51
  • 3
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing
  • 10.10 10:47
  • 0
Литвины-террористы угрожают правительству Литвы
  • 10.10 06:34
  • 1
ОАК передала ВКС России вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
  • 10.10 05:07
  • 1
Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов
  • 10.10 04:50
  • 43
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 10.10 00:17
  • 0
Береговая авиация против флота
  • 09.10 21:59
  • 0
"Лидер" (23560) и "Супер-Горшков" (22350М)
  • 09.10 19:31
  • 125
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 09.10 19:15
  • 2
Танк из США нового поколения, как Т-14, будет иметь места экипажа в корпусе
  • 09.10 18:34
  • 55
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 09.10 16:42
  • 141
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 09.10 15:05
  • 36
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.10 12:54
  • 5
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД