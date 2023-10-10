В Киеве испугались, что внимание Запада переключится с Украины на Израиль

Война на Ближнем Востоке будет иметь негативные последствия для Украины, пишет "Страна". Уже сейчас мировое внимание переключилось на новый конфликт, и Киев, скорее всего, лишится значительной части западной военной и финансовой помощи.

Ближний Восток – на грани большой войны, которая может непосредственно повлиять и на Украину. В Израиле уже третий день продолжаются бои с атаковавшей его со стороны сектора Газа палестинской группировкой ХАМАС, с которой израильтяне конфликтуют последние десятки лет.

Погибли уже сотни человек, еще больше сотни ХАМАС взял в заложники. Вторжение называют "израильским 11 сентября" или "новым Перл-Харбором". Палестинцы обрушили на Израиль тысячи ракет, вошли в израильские поселения и захватили жителей страны, в том числе высокопоставленных военных и гражданских лиц, а некоторых из них убили. Также взяты в плен женщины и дети.

В воскресенье Израиль официально объявил состояние войны, введя в действие так называемый пункт "40 Алеф", который последний раз применялся ровно полвека назад, в октябре 1973 года, во времена "войны Судного дня" с Египтом и Сирией. Теперь у армии Израиля, ЦАХАЛа, полная свобода действий и он может действовать самостоятельно по своему усмотрению. Хотя обязан докладывать политическому руководству. "Страна" разбиралась, что стало причиной вторжения и каковы последствия новой войны в Израиле для мира и Украины.

"Народ напуган, генералы в шоке"

Многие эксперты говорят, что нынешние события в Израиля – это спецоперация Ирана, который является одним из спонсоров ХАМАС. И одна из его целей могла состоять в том, чтобы расстроить намечающейся сближение Израиля и Саудовской Аравии, а также восстановление отношений саудитов с США. В то же время распространено мнение, что вторжение ХАМАС в Израиль произошло из-за беспорядка в израильской армии и спецслужбах.

"Очевидно, что мы оказались совершенно не готовы к этому. Штаб дивизии, отвечающий за сектор Газа, был захвачен, там царит беспорядок, и поэтому реакция затянулась", – сказал Politico бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля Чак Фрейлих. По его мнению, израильская армия "относительно быстро" вернет захваченные населенные пункты, а после этого последуют "очень масштабные атаки на ХАМАС". "Вопрос в том, будет ли целью завоевание сектора Газа и свержение ХАМАС, или же просто нанесут по нему сильные удары", – добавил он.

В колоссальной бреши в обороне рубежей Израиля и в том, что израильская разведка упустила подготовку такой серьезной операции, многие винят правительство Нетаньяху. "Властям долго прощали все промахи во внутренней политике за ощущение безопасности, но нынешняя атака доказала, что оно было призрачное. Военные объекты в захваченных регионах просто парализованы, народ напуган, ничего не понимают даже генералы. Одной из причин того, что было допущено вторжение, называют тотальную коррупцию и очковтирательство на всех уровнях в Израиле. Это может привести к отставке правительства и политическому кризису в Израиле", – заявил политолог Арсен Заславский.

"7 октября мы пережили такой позор, которого не знали с момента создания государства. У этого позора есть слагаемые. Первое – провал разведки. Второе – то, с какой легкостью боевики ХАМАС преодолели разделительные сооружения на границе. Третье – с какой легкостью они вернулись в Газу с десятками военнопленных. Четвертое – медлительность, с которой отреагировал ЦАХАЛ. Десятки террористов спокойно разгуливали по танковой базе – и не нашлось ни одного дрона, боевого вертолета, который открыл бы по ним огонь. Признаюсь: иногда мне казалось, что я живу не в Израиле – стране, которой привык гордиться, а где-то в Сомали. Граждане страны требуют на сей раз окончательного решения, а не очередного бряцания оружием. Но вопрос: хочет ли этого Нетаньяху? Все свои годы у власти он продвигал ХАМАС за счет Палестинской автономии, реализуя любой ценой принцип „разделяй и властвуй″", – пишет обозреватель израильского издания "Вести" Нахум Барнеа.

"То, что произошло – это уму непостижимый провал Израиля в оперативном и разведывательном плане. Присутствие израильской армии на границе с Газой и повышенный уровень готовности бойцов не предотвратили одновременный прорыв десятками боевиков нескольких участков границы. С 2009 года, когда Нетаньяху вернулся на пост премьер-министра, правительство изменило на 180 градусов подход к палестинской проблеме. Предыдущие премьеры считали, что необходимо укреплять палестинский режим в Рамалле, ослабляя власть исламистов в Газе. Нетаньяху действовал ровно наоборот. Он косвенно усиливал позиции ХАМАС и делал все для ослабления власти Махмуда Аббаса, заявляя, что в Рамалле у нас нет партнера и говорить не с кем. Нетаньяху и его окружение отвергали все пути к достижению компромисса с Палестинской автономией, опасаясь утратить поддержку правого лагеря. В итоге ХАМАС сумел создать вооруженную до зубов мини-империю, которой оказалось по силам посрамить армию Израиля. Провал, свидетелями которого мы стали 7 октября, – не вина одного человека или организации. Это провал как политического руководства, так и армейского командования и спецслужб", – полагает политический комментатор "Вестей" Ави Иссахаров. В то же время, по его мнению, воевать не то что на равных, но даже сколь-либо продолжительное время с израильской армией у палестинских группировок просто нет ресурса.

"На увеличение помощи от арабских стран ХАМАС вряд ли стоит рассчитывать, их устраивает нынешнее положение дел, когда Израиль долгие годы живет как на пороховой бочке. Для многих структур в Израиле также выгодно „вечное противостояние″ с Палестиной, они на этом зарабатывают", – говорит Заславский.

В то же время у Израиля, по словам экспертов, ресурсы на войну есть. "Эскалация между Израилем и сектором Газа – это константа уже многие годы, но раньше израильское правительство не объявляло войну, в частности, по финансовым причинам. Ведь официальное состояние войны, а не антитеррористической операции, помимо военных расходов означает выплаты компенсаций бизнесу и населению", – поясняет Заславский.

Среди израильтян – разное отношение к началу военной операции и к действиям правительства. "Я уверена, мы все отвоюем. Но цена слишком велика. Моя страна болеет. Бюджет растащили, судебную систему перекроили под себя, экономику уронили. Куда дальше? А дальше военное положение, чтобы замылить нам глаза", – пишет нынче живущая в Израиле бывшая украинка Ирина Савченко.

"Израиль назвал нынешнюю спецоперацию „Железные мечи″. Звучит как-то по-самурайски прямо, по-мужски. В нашей реальности я бы предложила назвать операцию „Дряблые фаллосы″. Именно так выглядят наши генералы, сидящие на огромных зарплатах и пенсиях с наших налогов и, конечно же, наши политики. Годами нам запрещали задавать вопросы о раздутом бюджете на оборону. Когда кто-то пытался сказать, что бюджет обороны не эффективен, ему затыкали рот. Оборона Израиля – это священная корова. Нельзя ее критиковать. „Вы что хотите? Чтобы мы не финансировали нашу оборону?″ И делали нам страшные глаза. И мы молчали. Надо платить. Много. И вот результаты нашей платы и молчания. Это не армия, это халтура какая-то. До сих пор везло потому, что враг был тупее нас. Но враг поумнел, а наша армия – нет. Генералы сидят на огромных зарплатах и пенсиях, гораздо более высоких, чем у премьер-министра и других политиков. За что мы им платим? Армия, имеющая лучшее оснащение в мире и самую прогрессивную последнюю технику для атаки и обороны. Как такое произошло? Вся армейская верхушка (а за ней и политическая) должна идти под трибунал. Если кучке каких-то боевиков-нищебродов удалось совершить такое за несколько часов, то чего стоит наша армия?" – пишет израильский финансист Лиза Эргор.

В Сети набрало популярность видео с рассказом девушки, которая служила в израильской армии сержантом непосредственно во время одной из операций в секторе Газа. Она удивлена тому, как боевикам ХАМАС удалось так легко пройти через границу. "Нет ни одного шанса в мире, что может быть такое приближение к забору, чтоб мы об этом не знали. Наблюдатели сидят в бункере, четыре часа им нельзя отводить глаза от экрана. Меня будили по ночам из-за голубя, из-за аиста, который приблизился к забору, из-за таракана под забором. Весь сектор вставал на уши. Как они умудрились зайти с тракторами, 400 человек, и никто не обратил на это внимание. Я служила два года, такого не может быть. Может есть шанс, что кто-то изнутри посодействовал этому?", – говорит она.

Нужно отметить, что накануне войны израильское общество было сильно расколото по линии "левые" и "правые". Правые – консерваторы и сторонники Нетаньяху, который активно пытался подчинить себе судебную систему. Левые же расценивали это как посягательство на демократию, попытку установить в стране диктатуру. Они проводили массовые акции протеста, их поддерживали страны Запада.

Поэтому удивившие всех неудачные действия израильской армии и силовых структур в начале войны наложились на существовавший в обществе раскол и глубокое недоверие значительной его части к Нетаньяху. Лидеры оппозиции, правда, уже заявили о безусловной поддержке Нетаньяху и ведут с ним переговоры о создании правительства национального единства.

Однако среди рядовых противников Нетаньяху получили распространение теории заговора о том, что правительство якобы специально допустило столь масштабное вторжение арабов, чтоб получить повод объявить войну и укрепить свою власть.

"Есть мнение, что это легализация в глазах мировой общественности новой большой войны на Ближнем Востоке, куда втянут и Сирию, и Иран. И что удар по Ирану сможет затем позволить Биби на правах триумфатора провести спорную судебную реформу. В то же время и Иран разжигает конфликт, чтобы помешать нормализации саудовско-израильских отношений при посредничестве США. То есть это палка о двух концах. По другой версии, власти могли включить тумблер „маленькой победоносной войны с соседями″, но что-то пошло не так. И обернулось трагедией, масштаба которой даже старожилы не помнят", – считает Заславский.

Впрочем, даже если абстрагироваться от этих конспирологических теорий, многие эксперты полагают, что вторжение в Израиль может перерасти в большую войну. "Главный вопрос – станет ли горячо на Западном берегу, будут ли активизироваться шиитские ополченцы в таких местах, как Сирия? Вмешается ли „Хезболла″? Я думаю, что это война, которой все боялись, поскольку Иран преследует цель окружить и, возможно, даже попытаться задушить израильское государство", – сказал Politico Джонатан Шанцер, старший вице-президент по исследованиям Фонда защиты демократии, вашингтонского аналитического центра.

Но есть одно. Масштабная война нуждается в согласии или даже в прямом участии Вашингтона. "Но американцы и так глубоко обеспокоены угрозой глобальной мировой эскалации в связи с событиями на Украине, и к тому же они противостоят Китаю. И что, они готовы к прямой конфронтации еще и с Ираном? Это сомнительно. Но Израиль может счесть, что Иран слишком слаб и нерешителен, и начать методично, с возрастающими частотой и силой наносить удары по иранским военным объектам. Причем не только по ядерным, но и по связанным с производством ракет и дронов, которые израильтяне рассматривают как основную угрозу, наряду с ядерными программами", – сказал востоковед Михаил Шерешевский.

Источник в дипломатических кругах, знакомый с ситуацией на Ближнем Востоке, полагает, что американцы попытаются избежать начала большой войны на Ближнем Востоке с участием Израиля, палестинцев и Ирана. "Это не в интересах Вашингтона, который не хочет перед президентскими выборами быть втянутым в еще один конфликт и полагает сейчас большие усилия, чтобы нормализовать отношения с Саудовской Аравией для снижения цен на нефть. И, учитывая, мягко говоря, не лучшие отношения Демпартии США и Нетаньяху, маловероятно, что Вашингтон даст добро Израилю на удары по Ирану. За исключением случаев, если станет понятно, что Иран уже близок к созданию ядерной бомбы. С другой стороны, нельзя исключать, что Нетаньяху может начать действовать и без согласия Вашингтона", – говорит источник.

Чего ждать Украине

Война в Израиле будет иметь прямые последствия и для Украины. "В первую очередь, это перефокусировка мирового внимания на новый конфликт, на события, в которых есть динамика, в отличие от Украины, это перенаправление Израилю части военной, финансовой помощи. Возможен также срыв намечавшегося соглашения между арабами и Израилем при посредничестве США, которое могло очень серьезно повлиять на глобальные цены на энергоносители в мире и повлиять на шансы Байдена выиграть выборы в США, уменьшить российские и иранские прибыли от экспорта нефти.

Любое глобальное событие означает снижение внимания, ресурсов, которые тратятся на конфликт на Украине. Кроме того, вряд ли мы можем рассчитывать на поставки израильских вооружений в ближайшее время, даже гипотетически, да и само качество их применения в реальном столкновении даже с полупартизанскими отрядами сегодня вызывает сомнения. Все зависит от того, останется ли эта война на региональной фазе противостояния между израильтянами и палестинцами, или она перерастет в арабо-израильскую войну.

Если в эту войну втянутся напрямую „Хезболла″, Иран, Сирия, то это может серьезно повлиять на способности наших партнеров помогать Украине и усилить тенденцию давления спикеров, которые выступают за заморозку конфликта на Украине. Если этого не случится, и это будет еще одна фаза противостояния между палестинцами и израильтянами, то нас ожидает еще один виток „американских горок″, временное ослабление внимание к Украине, может, на недели, месяцы, с последующим возвращением сотрудничества на предыдущий уровень", – сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.

Автор: Александра Харченко