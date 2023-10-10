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ЦАМТО

Сухопутные войска Таиланда планируют закупить дополнительные ПЗРК

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Российский легкий противовоздушный комплекс «Джигит»
Российский легкий противовоздушный комплекс «Джигит» (Dzhighit), состоящий из из переносных ЗРК серии «Игла».
Источник изображения: Army Recognition

ЦАМТО, 9 октября. Департамент артиллерийского вооружения СВ Таиланда пригласил заинтересованных поставщиков ответить на запрос о получении технической информации в рамках проекта закупки новых ПЗРК.

Как сообщает Aagth1.blogspot.com, отдел технического обслуживания Департамента артиллерийского вооружения СВ Таиланда опубликовал документ 25 сентября. В нем предлагается представить предложения по техническим данным ЗРК малой дальности, запускаемого с плеча (классический ПЗРК).

Комплексы предназначены для укомплектования подразделений 7-го зенитно-артиллерийского дивизиона 1-го зенитно-артиллерийского полка артиллерийской дивизии СВ Таиланда.

Согласно требованиям запроса, предлагаемые комплексы должны быть новыми (изготовлены в период до одного года на момент поставки) и быть полностью готовыми для немедленного использования после получения. Руководство оператора и руководство по техническому обслуживанию должны быть на тайском и английском языках. Должен быть представлен макет ракеты в разрезе для обучения, а также одна ракета для испытательных стрельб.

Из подробностей запроса следует, что ПЗРК, о закупке которого СВ Таиланда хотели бы получить информацию, имеет ту же конструкцию, что и российский комплекс "Игла-С". Издание отмечает, что в настоящее время такая закупка может вызвать дополнительные проблемы, учитывая санкции США и Евросоюза.

Со стороны ЦАМТО напомним, что ВМС Таиланда приняли решение закупить в России пять опорно-пусковых установок "Джигит" (с двумя ракетами ПЗРК "Игла-С" на каждой) для размещения на транспортных средствах в 2021 году. Стоимость приобретения составила 246 млн. батов (8,2 млн. долл.).

Тайская компания Datagate, которая стала победителем тендера, разместила ОПУ "Джигит" на шасси собираемых в Таиланде легких внедорожников Thairung Transformer с колесной формулой 4x4. Машины получили системы связи, пуленепробиваемые стекла и дополнительное бронирование. Поставки были осуществлены в прошлом году.

ПЗРК "Игла-С" также принят на вооружении СВ Таиланда, которые применяют носимую версию. Унификация приносит выгоду как ВМС, так и СВ, за счет возможности совместного проведения обучения, технического обслуживания и закупки запасных частей.

По информации Shepherd Media, ранее командование воздушной и береговой обороны закупило в Китае ПЗРК QW-18, но в ходе испытательных стрельбах они не подтвердили заявленные характеристиками.

Дальность поражения целей ПЗРК "Игла-С" составляет от 500 до 6000 м, высота – от 10 до 3500 м. Скорость поражаемых целей на встречных курсах – до 400 м/с, на догонных курсах – до 320 м/с.

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Китай
Россия
США
Таиланд
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