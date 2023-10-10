В ЕК заявили, что боевые действия в Израиле не окажут влияния на помощь Украине от ЕС

По словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, "ничто не может оказать никакого влияния на помощь" Киеву со стороны Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Эскалация палестино-израильского конфликта не окажет никакого влияния на помощь, которую Украина получает от Евросоюза, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил на брифинге в Брюсселе.

"Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС, в этом нет ни грамма сомнения", - заявил он, отвечая на вопрос, какое влияние ситуация в Израиле может оказать на европейские поставки оружия и финансовую помощь Украине.