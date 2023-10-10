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ТАСС

В ЕК заявили, что боевые действия в Израиле не окажут влияния на помощь Украине от ЕС

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Саммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

По словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, "ничто не может оказать никакого влияния на помощь" Киеву со стороны Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Эскалация палестино-израильского конфликта не окажет никакого влияния на помощь, которую Украина получает от Евросоюза, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил на брифинге в Брюсселе.

"Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС, в этом нет ни грамма сомнения", - заявил он, отвечая на вопрос, какое влияние ситуация в Израиле может оказать на европейские поставки оружия и финансовую помощь Украине. 

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Страны
Израиль
Украина
Проекты
Евросоюз
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