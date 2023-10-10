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РИА Новости

Минобороны: США перевели незаконные биоисследования в Африку из-за России

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Знак биологической опасности
Знак биологической опасности.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

МО: Россия заставила США перевести незаконные биоисследования из Европы в Африку

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия заставила США перевести незаконные биологические исследования из стран Европы в Африку, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Хотелось бы отметить, что российские усилия по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США и ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биообъектов в европейском регионе вынудили американскую администрацию выводить исследования двойного назначения в страны Африки", - сказал Кириллов.

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