США бросят Украину и уже придумали как. Ждать осталось недолго

Вашингтон готовится бросить Киев, так как понимает, что дальнейшие вложения в опосредованный конфликт с Москвой более не имеют смысла – победить не получится, пишет Advance. В США уже придумали, как выйти из игры. Коррупция на Украине им в этом поможет.

Д. Марьянович

Чем закончится вооруженный конфликт на Украине? На этот вопрос многие хотели бы получить ответ, но спрогнозировать конечный исход очень трудно, да и дело это неблагодарное. Русские с оптимизмом вступили в конфликт, думая, что Киев падет за пару дней или недель, но боевые действия продолжаются уже почти 600 дней. Украинцы и их союзники были уверены, что российский военный потенциал со временем иссякнет, и что Россия распадется изнутри, прежде всего, по экономическим причинам. Все ошибались. Значит ли это, что теперь невозможно прогнозировать исход? Нет, но как я уже написал, это дело неблагодарное. Разумеется, со временем увеличиваются шансы на прекращение конфликта путем переговоров, которые, хоть еще и не начались, напрашиваются как самый верный вариант в момент, когда ни одна из сторон не в состоянии ощутимо продвинуться на фронте.

Украинское наступление, несмотря на постоянные вливания все более мощных западных вооружений, безуспешно, и прорвать российские линии обороны не получается. Похоже, вот уже какое-то время идет поиск "чудотворного оружия", которое изменило бы ход конфликта. Но вряд ли оно найдется, особенно в противостоянии с Россией, которая располагает самым большим ядерным арсеналом в мире.

Сегодня больше факторов говорят о том, что вооруженный конфликт закончится переговорами, а не пойдет по пути еще большей эскалации. Европа устала, особенно экономически. Кроме того, ее военные склады уже почти опустели, и поэтому у многих растет беспокойство. А что если вооруженный конфликт действительно выльется за пределы Украины? Смогут ли они побороться с Россией? Большинство предпочло бы даже не проверять, и поэтому избиратели все чаще требуют изменить политику в отношении Украины. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения, а также результаты недавних парламентских выборов, например, в Словакии, где победила партия, которая заявила о нежелании в дальнейшем вооружать Киев.

Европейская общественность, даже та, которая с самого начала весьма симпатизировала Украине, теперь убеждена, что Запад "сделал достаточно". Почему? Все становится понятно при взгляде на карту боевых действий. Киев не захвачен Россией, как и Одесса, Харьков, Львов… Многие скажут, пусть и вполголоса, что российские войска на Украине сейчас контролируют те части страны, где и до специальной военной операции население больше тяготело к Москве, чем к Киеву. Все это украинские регионы, где говорят на русском языке. Не настолько "русские", как Крым, который, если не считать крымских татар, был крайне прорусски ориентирован. Но все-таки население подконтрольных России украинских регионов в принципе готово принимать российскую власть — кое-кто с энтузиазмом, а кто-то с огорчением.

Поэтому можно сказать, что Украину "отстояли", по крайней мере "украинскую Украину" — ту, которая хочет быть частью Запада, Европейского Союза, Североатлантического альянса и так далее. Конечно, Киев с этим никогда не согласится, только если его не заставят, то есть если ему не скажут, что других вариантов нет. Так и будет, если в США повторится "словацкий сценарий", и это вполне возможно уже в будущем году.

А Россия? Согласится ли Москва на такое завершение специальной военной операции? Сохранить то, что у нее есть сейчас, и согласиться на мир? Большой вопрос. Момент, когда станет понятно, что Украина готова к этому, то есть когда будут готовы украинские западные союзники, прежде всего, США, станет моментом, когда Россия осознает, что побеждает по всем фронтам и что, возможно, сейчас не время заключать мир, а время снова наступать. Однако это будет означать, что западный нарратив с самого начала был правильным, и цель Кремля — захват территорий? Исключать такой вариант нельзя, хотя выдвигали его в большей мере в пропагандистских целях, а в меньшей, всерьез оценивая или хоть с какой-то претензией на объективность, российские намерения.

Россию, конечно, не устроит, если завершение специальной военной операции предполагало бы, что (Западная) Украина сразу же вступит в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Ведь что тогда Россия получит при условии, что действительно намеревалась предотвратить членство Украины в НАТО? Если Украина вступит в НАТО после такого мира, то, значит, войска Североатлантического альянса со всеми своими вооружениями окажутся в непосредственной близости от границ Херсонской и Запорожской областей… А может, даже на противоположном берегу Днепра? Такой вариант для России принять очень трудно, как и поверить обещаниям, что ничего подобного не произойдет, так как веры обещаниям нет еще с 90-х. Германия празднует 33-ю годовщину объединения, которое стало возможно благодаря тому, что Москва позволила Восточной Германии самостоятельность в обмен на обещание, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Может получиться так, что Россия не только не согласится на такой мир, но и сочтет это "историческим шансом" для захвата всей Украины и сверх того. О чем речь? Следующая стратегическая цель, одна из приоритетных, — Сувалкский коридор, по которому через Белоруссию русские могли бы дойти до Калининграда. Как это сделать, не начав Третью мировую войну? Вероятно, никак.

Но давайте представим, что Россия все же не будет столь воинственна. Когда украинское контрнаступление полностью выдохнется, а на передовой закончатся боеприпасы, получаемые с Запада, или закончатся украинские солдаты, то Москва, возможно, согласится на мир, но предварительно получив твердые гарантии, что Украина не пойдет в НАТО. Вероятно, для этого русские настояли бы на смене руководства в Киеве. Скорее всего, власть там действительно сменилась бы, поскольку трудно себе представить, что Владимир Зеленский сможет продолжать президентствовать после поражения, нанесенного Украине Россией.

Но как поступят украинские союзники? Разве могут государства, которые столько говорили о буквально "святой обязанности" бороться с Россией, согласиться на мир, по условиям которого под российским контролем останутся обширные регионы Восточной и Южной Украины? Я не сомневаюсь, что Запад так и сделает, предварительно обработав общественность соответствующим образом. И предвестники такого развития событий уже есть, а что особенно тревожно для Киева, даже в Соединенных Штатах Америки, у главного украинского союзника.

Так, издание "Политико", которое идеологически тяготеет к позиции правящей американской Демократической партии, написало, что произошла "утечка" секретного американского стратегического документа. В нем говорится, что члены администрации Джо Байдена "крайне обеспокоены коррупцией на Украине, которую необходимо публично признать".

В "чувствительной, но не секретной" части долгосрочного плана США, если верить этому документу, описаны многочисленные шаги, которые предпринимает Вашингтон, чтобы помочь Киеву искоренить коррупцию и разными способами реформировать некоторые государственные сектора. Говорится о том, что коррупция может "заставить некоторых западных союзников отказаться от поддержки украинской борьбы против России", и что Киев не может больше откладывать антикоррупционные меры.

Получается, Вашингтон вдруг осознал, что Украина — коррумпированная страна? Конечно, нет. О буйной коррупции на Украине было известно много лет. Этот "утекший документ" появился, вероятно, по другой причине. С его помощью США выдвигают аргумент в пользу отказа от поддержки Украины. Возможно, это произойдет уже скоро, а может, в отдаленном будущем. Но если когда-нибудь Соединенным Штатам Америки потребуется повод, чтобы больше не поддерживать Украину, американцы просто скажут: "Мы пытались, но мы действительно не можем. Их чиновники до мозга костей коррумпированы. Они воруют деньги, воруют оружие, не борются с русскими так, как надо, а только ищут способы нажиться на конфликте".

Возможно, это будет правдой, а возможно, ложью до последнего слова. В конце концов, это неважно. Соединенные Штаты Америки могут выйти из игры, когда поймут, что дальнейшие вложения в вооруженный конфликт против России через посредников более не имеет смысла, так как победить в конфликте посредники не могут. Сам вооруженный конфликт не наносит России нужного для США ущерба, а быть может, даже выгоден ей, ведь ее экономика встает на военные рельсы.

Выходит, США придумали стратегию выхода. Несомненно, своя стратегия выхода есть и у Владимира Зеленского, как и у многих других, кто вовлечен в этот вооруженный конфликт и тех, кто продумывает несколько шагов вперед. Стратегии выхода не будет только у тех, кто покинул этот мир, а таких, возможно, сотни тысяч погибших с обеих сторон.

Комментарии читателей:

Šiptar

Если у этой гнилой Америки еще осталась хоть горстка мозгов, то они будут искать надежный способ выйти из конфликта. Легкий заработок сыграл с ними злую шутку, и в долгосрочной перспективе они в убытке. У Китая, главного соперника, есть, с одной стороны, Россия с милитаризованной экономикой, в которую можно вливать миллионы и миллионы бесконечно, если понадобится, а с другой стороны есть Северная Корея. С ней то же самое. Два цепных сторожевых пса и масса пуделей по всему востоку. Остальной мир Китай покоряет в финансовом секторе. С исторической перспективы Украина станет поворотной точкой, после которой американская "бизнес-модель" канет в Лету.

vlaman

Зачем вообще оправдывать поражение, которое терпит Запад. Эта политика рано или поздно должна была провалиться. Но… она не играет роли для того, кто ее проводит. Она служит коррупции и перекачанной западной экономике.

Найдутся те, кто скажет, что "по ту сторону" то же самое. Так, да не так. По ту сторону экономика служит политике. Все еще есть достоинство и ценности, которые на Западе полностью растоптаны.

Пустые слова: демократия, свобода, права человека… Это Запад. Еще проще Запад отождествить с ложью.

Все это есть и по ту сторону, но сохранены, по крайней мере пока, и народ, свобода, достоинство и правда.

Есть старое изречение: у лжи короткие ноги. Вот что происходит с Западом и Украиной. Мало-помалу правда вскрывается. И сколько бы кто ни клялся, что будет помогать, сколько потребуется, сама формулировка наводит на серьезные сомнения. Сколько потребуется… Значит, пока будет смысл. Для Украины постепенно все теряет смысл. Она проигрывает и умирает. Такие ковбоям пользы не принесут. Разговоры о "коррупции" — только способ скрыть ложь и оправдаться.

I. Hariš

Сколько красивых слов нам сказали, а сколько еще скажут!

Но все сводится к хорошо известной фразе: на западе без перемен! Вцепились, прожевали и выплюнули!

Что касается румын, то они, на мой взгляд, верткие и умеют в нужное время сменить окраску. Украинские атаманы демонстрируют те же качества на еще более высоком уровне сотни лет. Бандеровцы могут легко вздернуть Зелю. А могут и остричь и раздеть догола. Кто подержит ножницы?

Korisnik_20904

Америкосы заявили, что не будут вмешиваться в этот конфликт, а помогут только "Джавелинами", то есть оборонительными вооружениями. А теперь речь зашла о самолетах, но самолеты не оборонительные средства. Англосаксы отправили украинцам столько оружия, что сами без него остались, и без денег, и теперь они подумывают об отправке живой силы на Украину. Они остались без денег, у них проблемы в правительствах, а народ негодует. Развалена промышленность. Тогда скажите вы мне, господин Марьянович, разве не НАТО и не америкосы думали, что разгромят русских за десять дней? Русские никогда не говорили, что специальная военная операция продлится пару дней. Это типичная западная пропаганда на случай, если все пойдет не так, как они задумали.