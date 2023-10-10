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ТАСС

В "Энергомаше" рассмотрели итоги проработки маршевого двигателя ракеты "Корона"

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Ракета-носитель «Корона»
Ракета-носитель «Корона».
Источник изображения: techcult.ru

Далее планируется создать его модельную конструкцию и провести испытания в газодинамической трубе

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Научно-технический совет на заседании в НПО "Энергомаш" изучил результаты проработки маршевого двигателя для многоразовой ракеты-носителя "Корона", говорится в сообщении Роскосмоса.

"В сентябре в научно-производственном объединении "Энергомаш" имени академика В. П. Глушко (входит в госкорпорацию "Роскосмос") состоялось заседание научно-технического совета, на котором были рассмотрены результаты проработки маршевого двигателя с центральным телом для перспективной ракеты-носителя "Корона", - отмечается в сообщении.

В проекте, кроме НПО "Энергомаш", по контракту с соисполнителями Государственного ракетного центра им. В. П. Макеева участвуют входящие в Роскосмос организации: Центр Келдыша, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, компания "Агат", а также предприятие "Композит" и ряд учебных заведений.

"На следующем этапе научно-исследовательской работы планируется на основе расчетных данных НПО "Энергомаш" разработать модельную конструкцию двигателя и провести ее испытания в газодинамической трубе Центрального аэрогидродинамического института", - добавляется в сообщении. 

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