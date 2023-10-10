Источник: некоторые оперативные службы Главкомата ВМФ могут вернуться в Москву

По словам собеседника агентства, это произойдет в рамках предполагаемого возвращения четырех флотов и Каспийской флотилии в непосредственное подчинение Главкомата

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Некоторые структуры Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) РФ могут вернуться из Санкт-Петербурга в Москву в рамках предполагаемого возвращения четырех флотов и Каспийской флотилии в непосредственное подчинение Главкомата. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник, близкий к военному ведомству.

"Предполагается, что в ходе предстоящей реформы системы управления ВМФ России ряд ключевых служб Главкомата вернется на "историческую родину" - в Москву", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Главный штаб ВМФ России начал переезд из Москвы в Санкт-Петербург в конце 2008 года, полностью этот процесс завершился в 2012 году. Позднее четыре флота и Каспийская флотилия были переданы в непосредственное руководство штабам соответствующих военных округов.

Ранее переезд Главкомата ВМФ из Москвы в Санкт-Петербург и последующие изменения в системе управления ВМФ подвергались критике со стороны военных экспертов. При реформировании была нарушена система материально-технического обеспечения флотов, поскольку они лишились поддержки центральных тыловых баз ВМФ, а округа не могли решать их проблемы.

Ранее сообщалось, что Минобороны России предложило лишить Северный флот (СФ) статуса межвидового стратегического территориального объединения с передачей некоторых регионов из зоны ответственности СФ в ведение предполагаемого к формированию Ленинградского военного округа. Проект соответствующего указа президента опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.