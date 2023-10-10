Кабмин дополнительно выделит 4 млрд рублей на инновационные разработки

Еще почти 1,7 млрд рублей будет выделено на развитие технологий накопления электроэнергии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит в этом году 4 млрд рублей на инновационные проекты, в том числе в сфере космоса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"В текущем году на приоритетные научно-исследовательские и конструкторские работы дополнительно выделим порядка 4 млрд рублей, из них больше 2 млрд рублей - на изыскания в интересах космической отрасли, их все более активно проводят, в том числе и бизнес. Речь идет прежде всего о создании спутников дистанционного зондирования земли сверхвысокого разрешения. Сейчас одна из главных задач - это качественное улучшение нашей орбитальной группировки", - сказал глава кабмина.

Еще почти 1,7 млрд рублей будет выделено на развитие технологий накопления электроэнергии. "Они необходимы для налаживания выпуска аккумуляторных ячеек и материалов для производства современных батарей, которые будут обладать высоким потенциалом применения во многих отраслях и сферах жизни людей", - отметил премьер.

Субсидии на реализацию инновационных проектов будут предоставляться по линии Минобрнауки и фонда Национальной технологической инициативы на условиях обязательного софинансирования со стороны частных инвесторов. "Учитывая санкционные ограничения, требуется скорейшее создание отечественных наукоемких решений. И крайне важно привлекать к работе наших предпринимателей", - подчеркнул Мишустин.