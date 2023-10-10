Захарова прокомментировала признание Буданова об атаках Украины на ЗАЭС

Это должно стать "холодным душем" для ООН, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова об атаках на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) должно стать холодным душем для ООН, чьи представители не способны определить, откуда производятся удары по станции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить ЗАЭС, которые были отбиты российскими силами. "Признание Буданова должно стать холодным душем для ООН, представители которой все эти месяцы заявляли, что "не могут определить направление удара по станции", - написала дипломат в Telegram-канале.

По ее словам, заявления главы украинского ГУР должны вывести "из гипнотического сна население стран НАТО, которому натовские режимы внушали, будто Россия создает угрозы ядерным объектам и угрожает применением ядерного оружия". Как добавила Захарова, МИД РФ неоднократно указывал, что украинская сторона использует атомную станцию "в качестве грязного ядерного оружия и шантажирует им европейцев".

"Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Все, о чем мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение", - заключила официальный представитель МИД РФ.