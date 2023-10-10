Войти
ЦАМТО

Студенты ТГУ разрабатывают алмазный квантовый гироскоп для навигации БЛА

404
0
0
Здание Томского государственного университета
Здание Томского государственного университета.
Источник изображения: © Данила Шостак/ТАСС

ЦАМТО, 9 октября. Российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для навигации беспилотников, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Студенты Томского государственного университета разрабатывают алмазный квантовый гироскоп для беспилотников, который будет в десять раз чувствительнее традиционного МЭМС-гироскопа, который установлен в большинстве беспилотников. Работа над проектом велась в рамках акселерационной программы федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", – говорится в заявлении.

Гироскоп обеспечивает точную навигацию и управление дроном. Измеряя и поддерживая ориентацию и угловую скорость, система гироскопов гарантирует, что БЛА сможет точно и надежно двигаться в нужном направлении.

Отмечается, что сейчас в большинстве беспилотников установлены гироскопы, работающие на основе вибрационных датчиков, но они обладают меньшей теплопроводностью, крупными габаритами, а также уязвимы перед электромагнитным излучением.

Алмазный гироскоп, в свою очередь, компактный, износостойкий и более дешевый. При этом у него самая высокая теплопроводность и радиационная стойкость, уточнили в пресс-службе.

Сейчас группа разработчиков совершенствует технологию, которая ляжет в основу прибора, и проводит эксперименты, связанные с проверкой теорий.

"В основе гироскопа будет лежать алмаз с определенными центрами окраски (это дефекты в алмазной решетке, которые позволяют поглощать оптическое излучение; если алмаз прозрачный – значит, он не поглощает излучение). Алмаз, в отличие от других полупроводников, обладает более высокой теплопроводностью, устойчивостью к агрессивным средам и радиационному излучению", – рассказала лидер проекта Ольга Лыга.

Благодаря этим свойствам гироскоп сможет работать в экстремальных условиях, например при очень низких температурах или в космосе, резюмировала она.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ЯО
Похожие новости
23.06.2023
Хорошо горят: с начала контрнаступления ВФУ недосчитались 245 танков
23.12.2019
Что немцу хорошо: каким будет новый бундесвер
25.10.2019
Дорогу в ЮАР российские Ту-160 преодолели за 13 часов
02.05.2017
США видят ракету, а ее нет
24.04.2017
Военные новости: всем по маленькой ядерной бомбе
07.02.2012
США и НАТО: координация военной политики
31.10.2007
США рассматривают возможность поставки Южной Корее БЛА "Глобал Хоук"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 11:28
Веселая кухня в марионеточном шапито
  • 10.10 11:24
  • 55927
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.10 10:51
  • 3
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing
  • 10.10 10:47
  • 0
Литвины-террористы угрожают правительству Литвы
  • 10.10 06:34
  • 1
ОАК передала ВКС России вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
  • 10.10 05:07
  • 1
Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов
  • 10.10 04:50
  • 43
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 10.10 00:17
  • 0
Береговая авиация против флота
  • 09.10 21:59
  • 0
"Лидер" (23560) и "Супер-Горшков" (22350М)
  • 09.10 19:31
  • 125
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 09.10 19:15
  • 2
Танк из США нового поколения, как Т-14, будет иметь места экипажа в корпусе
  • 09.10 18:34
  • 55
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 09.10 16:42
  • 141
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 09.10 15:05
  • 36
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.10 12:54
  • 5
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД