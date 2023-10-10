Студенты ТГУ разрабатывают алмазный квантовый гироскоп для навигации БЛА

ЦАМТО, 9 октября. Российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для навигации беспилотников, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Студенты Томского государственного университета разрабатывают алмазный квантовый гироскоп для беспилотников, который будет в десять раз чувствительнее традиционного МЭМС-гироскопа, который установлен в большинстве беспилотников. Работа над проектом велась в рамках акселерационной программы федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", – говорится в заявлении.

Гироскоп обеспечивает точную навигацию и управление дроном. Измеряя и поддерживая ориентацию и угловую скорость, система гироскопов гарантирует, что БЛА сможет точно и надежно двигаться в нужном направлении.

Отмечается, что сейчас в большинстве беспилотников установлены гироскопы, работающие на основе вибрационных датчиков, но они обладают меньшей теплопроводностью, крупными габаритами, а также уязвимы перед электромагнитным излучением.

Алмазный гироскоп, в свою очередь, компактный, износостойкий и более дешевый. При этом у него самая высокая теплопроводность и радиационная стойкость, уточнили в пресс-службе.

Сейчас группа разработчиков совершенствует технологию, которая ляжет в основу прибора, и проводит эксперименты, связанные с проверкой теорий.

"В основе гироскопа будет лежать алмаз с определенными центрами окраски (это дефекты в алмазной решетке, которые позволяют поглощать оптическое излучение; если алмаз прозрачный – значит, он не поглощает излучение). Алмаз, в отличие от других полупроводников, обладает более высокой теплопроводностью, устойчивостью к агрессивным средам и радиационному излучению", – рассказала лидер проекта Ольга Лыга.

Благодаря этим свойствам гироскоп сможет работать в экстремальных условиях, например при очень низких температурах или в космосе, резюмировала она.