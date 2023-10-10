В Киргизии начались учения Коллективных сил ОДКБ "Нерушимое братство"

Бишкек. 9 октября. ИНТЕРФАКС - В Киргизии начались совместные учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2023", сообщила в понедельник пресс-служба киргизского министерства обороны.

"Сегодня в Киргизии на полигоне "Эдельвейс" состоялась торжественная церемония открытия активной фазы совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023".

Заместитель министра обороны Киргизии Руслан Мукамбетов на церемонии открытия совместного учения сказал, что перед участниками учений стоят важные задачи по совершенствованию военной составляющей Организации и наращиванию ее потенциала в целях всестороннего развития государств-членов ОДКБ.

По его словам, учения нацелены на совместную оперативную и боевую подготовку подразделений выделенных в состав Коллективных миротворческих сил государств-членов Организации.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, также принимавший участие в церемонии открытия, сообщил, что основными целями учения являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава Миротворческих подразделений ОДКБ, повышение слаженности воинских частей и подразделений при выполнении задач в ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

По данным пресс-службы, практические действия предусматривают выполнение Коллективными миротворческими силами совместно с подразделениями МЧС, МВД, ГКНБ государств-членов ОДКБ отработку учебно-боевых задач на блокпостах и пунктах приема пострадавших, при сопровождении колонн и грузов, освобождении населенного пункта, спасении "заложников" и оказании гуманитарной помощи.