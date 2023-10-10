В Америке стали понимать, что интересы США важнее помощи Украине

Поддержка Украины Западом под угрозой, пишет Al-Ayyam. Он не может помогать в тех же объемах, что раньше, из-за экономического и энергетического кризисов. Кроме того, впервые после начала конфликта большинство американцев выступило против финансирования Киева, отмечает автор.

Сания аль-Хусейни

Российско-украинский конфликт длится уже почти 20 месяцев. Ни одна из сторон не может склонить чашу весов на свою сторону на поле боя. Прогнозы продолжают оставаться неутешительными. Россия радуется страху и отчаянию западных стран, ведущих прокси-войну на Украине. Разногласия в Конгрессе США из-за проекта бюджета являются важным индикатором будущего. Финансирование Киева, учитывая, что Соединенные Штаты считаются его главным политическим союзником и спонсором, находится под угрозой. Вашингтон – крупнейший союзник Украины в конфликте с Россией. Он уже потратил на военную поддержку Киева более 60 миллиардов долларов, в то время как Евросоюз – около 40 миллиардов долларов. Внутри Соединенных Штатов и ЕС нарастают разногласия по поводу целесообразности дальнейшего финансирования Украины, которой так и не удалось достичь весомых результатов.

Проект федерального бюджета показал всю глубину раскола между демократами и республиканцами, что едва не привело к приостановке работы федерального правительства (шатдауну) впервые с 2019 года. Документ был одобрен за два с половиной часа до наступления шатдауна. Палата представителей и Сенат приняли временную чрезвычайную меру, позволяющую продлить финансирование федерального правительства на 45 дней. Республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена отозвать запрос о финансовой помощи для Украины на 24 миллиарда долларов, что было поддержано подавляющим большинством демократов. В контексте этих событий Палата представителей Конгресса США проголосовала за отстранение Кевина Маккарти от должности спикера, что стало беспрецедентным шагом, который оставил палату без лидера и погрузил её в хаос. Маккарти разозлил консервативное крыло своей партии, сотрудничая с демократами, чтобы принять временный бюджет и избежать приостановки работы правительства. Это лишило консерваторов возможности ещё больше ограничить расходы бюджета США в свете экономического кризиса.

Проект федерального бюджета США показывает, что поддержка Украины является острым вопросом, который, вероятно, ещё больше обострится в ближайшие недели и месяцы. Существует сильное и влиятельное республиканское движение, выступающее против поддержки Украины из-за беспрецедентного уровня инфляции и ухудшения состояния американской экономики. Байдену и его администрации, вероятно, будет труднее протащить очередные пакеты военной помощи через Конгресс, в котором республиканцы имеют незначительное большинство. У Госдепартамента США и Пентагона расходятся точки зрения на поставки оружия Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Впервые после 19 месяцев боевых действий опросы общественного мнения показывают, что большинство американцев скептически относятся к продолжению оказания поддержки Киеву. Количество американцев, считающих, что Украину необходимо поддерживать "столько, сколько потребуется", упало с 60% до 48%. Среди демократов поддержка Киева снизилась с 71% до 63%, а среди республиканцев – с 53% до 39%. Ожидается, что поддержка Украины среди американцев продолжит снижаться в течение следующих месяцев, особенно в свете продолжающихся потрясений в американской экономике.

Даже если при следующем обсуждении бюджета удастся включить помощь Украине, будь то посредством специального законопроекта или в рамках дополнительного, есть реальный риск того, что она в конечном итоге всё равно прекратится. Причин тому две: разногласия между республиканцами и демократами в Палате представителей и итоги президентских выборов, которые состоятся в конце следующего года.

Байден связался со своими западными союзниками, чтобы оправдаться за утвержденный Конгрессом бюджет. Соединенные Штаты готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но при этом Байден намекнул, что помощь может быть прекращена в течение нескольких месяцев, если республиканцы не согласятся продолжить финансирование. У Вашингтона есть средства только на срочную военную помощь Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Согласно опросам общественного мнения, Байден сталкивается с реальной угрозой со стороны Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Республиканцы отказываются поддерживать Украину, а Трамп обещает выйти из НАТО и намекает, что он способен положить конец военному конфликту "за 24 часа".

Хотя Европа выступает единым фронтом в отношении конфликта на Украине, продолжающегося уже более 19 месяцев, появились трещины, которые нельзя игнорировать. Европа обеспокоена событиями, происходящими в Вашингтоне. Конгресс США не одобрил военную помощь Украине. Вашингтон тратит значительно больше средств на поддержку Киева, чем все страны Евросоюза вместе взятые. Большинство стран ЕС (63% европейских граждан) согласны и дальше поддерживать Украину, но свою помощь они увязывают с пересмотром долгосрочного бюджета Евросоюза, по которому у них нет договоренности.

Изменение отношения Европы к помощи Украине является важным индикатором будущего. Словакия избрала новым премьер-министром Роберта Фицо, известного своей резкой критикой поддержки Украины. Он заявил о готовности сотрудничать с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы противостоять дальнейшей европейской поддержке Киева. Венгрия выступает против антироссийских санкций, платит за российский газ в рублях и отказывается вооружать Украину. Народная поддержка в Болгарии не превышает 30%. Варшава – один из самых важных союзников Киева – объявила, что поставлять оружие больше не будет. Украина, в свою очередь, подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз украинского зерна. Все эти три страны условились принять совместные меры, чтобы защитить своих фермеров от убытков в результате поставок украинского зерна в регион по сниженным ценам.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что поддерживать Киев тяжело и болезненно. Лондон исключил возможность отправки британских войск на Украину после того, как в стране прошли акции протеста против вовлечения Соединенного Королевства в конфликт на Украине. Решимость Парижа по поддержке Киева постепенно снижается из-за того, что конфликт затягивается. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, что разозлило украинского лидера Владимира Зеленского. Рост цен на энергоносители, рецессия и ускоряющийся спад производства привели к снижению рейтинга правящей коалиции ФРГ и повышению популярности ультраправой партии "Альтернатива для Германии", ставшей второй по популярности партией в стране, согласно последним опросам общественного мнения. "Альтернатива для Германии" призывает к выходу страны из НАТО и прекращению поддержки Украины. Сара Вагенкнехт, депутат бундестага от Левой партии, считает, что помощь Украине – бездонная яма для европейских налогоплательщиков. Она выступает за отмену блокировки "Северного потока – 2", настаивает на оплате за российский газ рублями, а не евро, а также критикует поставки вооружений Украине.

Украинское контрнаступление добилось весьма скромных успехов. Приближается зима и заморозка боевых действий, то есть этот конфликт не будет урегулирован в ближайшее время. Запад не может оказывать помощь Киеву в тех же объемах, что и раньше, из-за экономического и энергетического кризисов. Если западные страны прекратят военную поддержку Украины, это позволит немедленно окончить украинский конфликт. Интересы США важнее предоставления дополнительной помощи Украине, заявил экс-спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подтвердил, что Москва готова вести переговоры по Украине, но с учетом реалий на земле, интересов российской безопасности, интересов недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима. Всё должно вернуться к исходной точке – до начала конфликта на Украине, но не стоит при этом забывать об огромных жертвах и потерях, понесенных миром из-за неверных решений его лидеров.