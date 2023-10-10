США испугались новой оси государств, объединенных Россией

Москва негласно объединила страны, находящиеся под санкциями США, и эта российская ось представляет угрозу для Вашингтона, пишет FA. Подсанкционные государства помогают Кремлю продолжать спецоперацию и мешают Америке насаждать ее интересы в разных частях мира.

Ханна Нотте (Hanna Notte)

Москва объединяет врагов Вашингтона.

На первый взгляд, военный конфликт на Украине кажется катастрофой для России. Поскольку большая часть ее армии задействована в боевых действиях с киевскими войсками, Москва испытывает трудности в развертывании своих вооруженных сил за границей. России пришлось перебросить в Европу некоторые вооружения и военные системы, которые она разместила в Азии и на Ближнем Востоке. А военный экспорт Москвы, и без того падающий, теперь находится в еще большей опасности. Санкции удерживают традиционных клиентов России от продолжения закупок ее вооружений, а скромные показатели российской военной техники ослабили энтузиазм среди потенциальных покупателей.

Эти трудности и проблемы реальны. Но если западные чиновники считают, как заявил в июне госсекретарь США Энтони Блинкен, что военный конфликт на Украине "значительно уменьшает мощь России, ее интересы и влияние", им следует подумать над этим еще раз. Россия по-прежнему имеет значительное международное влияние. Москва поддерживает устойчивые оборонные контракты с большинством своих традиционных клиентов, таких как Индия и Вьетнам, которые полагаются на Россию в обслуживании своих военных систем. России пришлось перебросить большую часть своих солдат и техники на Украину, но у нее все еще есть постоянные военно-воздушные и военно-морские базы в Сирии, что дает стране прямой доступ к Средиземноморью и позволяет ей пугать силы США на Ближнем Востоке. Возглавляемая Москвой военизированная компания "Вагнер" контролирует несколько баз в Ливии, которые служат логистическим центром для ее деятельности в регионе Сахель. "Вагнер" намерен продолжать свою деятельность в той или иной форме даже после того, как ее бывший руководитель Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Москва также рассматривает возможность использования или создания дополнительных военных баз в Африке.

На самом деле, для России в ее новообретенной изоляции есть и положительная сторона: более плотное и глубокое оборонное сотрудничество со многими странами, которые враждебно настроены по отношению к Соединенным Штатам и Европе. Эта группа стран, простирающаяся от Венесуэлы до Северной Кореи, возможно, не имеет много общего, кроме общих врагов, и по отдельности ни одна из них не является особенно могущественной. Но вместе они могут помочь Кремлю продолжить спецоперацию на Украине. Они также могут помочь другим членам этой группы реализовать свои региональные амбиции, увеличивая вероятность военных конфликтов по всему миру.

Учитывая эти опасности, Соединенные Штаты больше не могут позволить себе игнорировать любую из этих стран как своих второстепенных антагонистов или второстепенных мировых игроков. Вашингтон также не может рассчитывать только на санкции, какими бы всеобъемлющими они ни были, чтобы подорвать влияние этих государств. Вместо этого Соединенным Штатам придется осуществить дополнительные инвестиции в свои собственные партнерства и альянсы, чтобы добиться баланса против оси России. В противном случае Вашингтон не сможет сдерживать эти страны в их попытках посеять хаос во многих частях мира.

Коалиция по желанию

Когда Москва начала спецоперацию на Украине, западные страны быстро предприняли шаги по изоляции России от мировой экономики. Они ввели масштабные санкции, призванные отрезать Москву от американских и европейских технологий. Европа, долгое время зависевшая от российского газа и нефти, отменила все проекты с Москвой и начала заключать энергетические контракты с другими государствами. Вашингтон заморозил активы российского центрального банка на сотни миллиардов долларов, что затруднило российскому бизнесу ведение международной торговли.

В какой-то степени эти ограничения сработали. С момента начала спецоперации российская экономика находится в стагнации, и некоторые из ее заводов остановились (по информации Международного валютного фонда, российская экономика в 2022 году пережила минимальное сокращение на 3%, что гораздо меньше ее спада во время мирового финансового кризиса с 2008 по 2010 год. – Прим. ИноСМИ). Однако ограничения не стали тем ударом, на который надеялись западные чиновники, или хотя бы чем-то близким к этому. Западным столицам нравится верить, что их действия превратили Россию в то, что они называют государством-изгоем. Но таких стран много, и для всех из них Россия сейчас является ценным партнером.

Возьмем, к примеру, российский оборонно-промышленный сектор. Западные санкции вытеснили Москву с рынка вооружений более высокого класса, но они вовсе не лишили бизнеса одного из крупнейших в мире экспортеров военной продукции. С начала СВО Москва увеличила поставки оружия относительно невысокого класса, в том числе вертолетов прежних модификаций, в различные страны. В прошлом месяце Мьянма получила партию российских истребителей. Мали, Того и Уганда недавно приобрели российские боевые вертолеты. Эти государства, а также новая военная хунта в Буркина-Фасо заявили о своем стремлении к более глубокому оборонному сотрудничеству с Россией. На военном форуме "Армия-2023" в Москве российские чиновники активно рекламировали перед африканскими заказчиками военные беспилотники своей страны, надеясь подогреть их аппетит к доступным по цене системам, которые хорошо зарекомендовали себя на поле боя в украинском конфликте. Эти африканские государства слишком бедны, чтобы их потенциальные покупки могли иметь большую финансовую ценность для Кремля. Но они помогут Москве еще больше расширить свое влияние на континенте.

Отношения России с Ираном должны вызывать еще большее беспокойство у американских и европейских чиновников. Две страны, объединенные общей враждебностью к Вашингтону, развивают то, что может стать крупным военным партнерством. С лета прошлого года Россия полагается на иранские боевые беспилотники — сначала в попытках вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, а в последнее время — и для нападения на украинские военные объекты. Иран еще не предоставил России ракеты, но введенные ООН ограничения на такие продажи истекают 18 октября, и вскоре могут последовать поставки Москве и иранских ракет. Тем временем у Ирана имеется обширный список нужного ему российского оружия, включая истребители и системы ПВО. Россия, не желающая вступать в антагонизм с арабскими государствами (с которыми она также сотрудничает), может не сразу удовлетворить все просьбы Тегерана и может держать часть своих военных поставок ему в секрете. Однако налицо шквал ирано-российских военных контактов, включая посещение министром обороны России Сергеем Шойгу выставки вооружений в Тегеране в сентябре. Было бы удивительно, если бы Москва не отправила Ирану хотя бы какое-то оружие.

Связи России с Северной Кореей могут пойти по столь же опасному пути. Москва уже закупает артиллерийские снаряды и ракеты у режима Ким Чен Ына. Взамен Путин может предоставить Северной Корее материалы, необходимые Пхеньяну для продвижения его спутниковых программ и программ по подводным лодкам. В конце концов, Ким и Путин недавно встретились на востоке России, где они обменялись винтовками и автоматами в качестве подарков. Россия также активизировала сотрудничество с Мьянмой – другим малым государством-парией – и уже выходит за рамки продажи ей боевых самолетов. Российские чиновники занялись выкупом компонентов ранее поставленного оружия у хунты Мьянмы, а взамен Москва предоставила государству дипломатическую поддержку и антитеррористическую подготовку. Российское оборонное ведомство можно высмеивать за его некомпетентность на поле боя на Украине, но оно придает армиям режимов-изгоев во всем мире новый облик.

Вооружены и очень опасны

На первый взгляд может показаться, что новая ось России не стоит того, чтобы о ней беспокоиться. Ее члены, похоже, представляют собой группу отчаявшихся, слабых стран, которые не представляют особой угрозы для Запада. У Северной Кореи есть ядерное оружие, но она бедна и находится далеко от США. Иран может время от времени атаковать арабских партнеров Вашингтона, но в лучшем случае он является региональной державой. Африканские страны борются с внутренней нестабильностью.

Но последствия их сотрудничества не будут малозначимыми, в том числе и для Киева. Хотя оружие, поставляемое Москве каким-либо одним ее партнером, вряд ли окажется решающим в стремлении Путина одержать победу на Украине, оно окажет влияние на общую картину. Если Россия сможет воспользоваться большими запасами северокорейских боеприпасов, выкупить достаточное количество запчастей для танков и ракет в Мьянме и построить завод по производству беспилотников с помощью Ирана, Москве будет гораздо легче вести свою долгую битву на истощение с Украиной. Действительно, сотрудничество между странами оси уже укрепляет военные возможности России. Согласно анализу Вашингтонского института, государственная авиакомпания Венесуэлы, ранее подвергшаяся санкциям со стороны США за участие в незаконной оружейной сети Тегерана, может перевозить иранское оружие и технику в Россию.

Россия – не единственная страна, которая выиграет от создания этой оси. Более глубокое сотрудничество могло бы также привести к возникновению широких оборонных экосистем, характеризующихся не только взаимной материальной поддержкой, но и взаимным военным обучением. Иранские военные чиновники, например, хотят поучиться у своих российских коллег киберразведке и искусственному интеллекту, тогда как Москва надеется получить советы Тегерана по поводу уклонения от санкций и адаптации гражданских товаров для использования в военных целях. Пхеньян мог бы получить российскую поддержку своей программы подводных лодок в обмен на еще большее количество оружия.

Любая российская помощь ракетным и космическим программам Ирана и Северной Кореи – будь то активная или пассивная – будет особенно полезна для обеих стран. Подобная помощь со стороны России может позволить Ирану разработать баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки, если Тегеран решит сделать это. Она также может в целом придать смелости Ирану, заставив его рассчитывать, что его региональные противники не посмеют атаковать сам Иран и его ядерные объекты. Помощь со стороны России может аналогичным образом усилить склонность Кима к риску, увеличивая вероятность военной эскалации на Корейском полуострове. Если Россия де-факто признает Иран как государство, находящееся на пороге обладания ядерным оружием, а Северную Корею как государство, уже им располагающим, то это может подтолкнуть и другие страны к его распространению.

Эти страны также могут получить поддержку от другой внешней державы: Китая. Хотя Пекин, возможно, и не станет настоящим членом московской оси, и хотя он непреклонно заявляет о своей беспристрастности в конфликте на Украине, китайские чиновники уже помогают развивающейся сети стран российской оси. Пекин помогает и самой Москве. Китай, например, поддерживает активное оборонно-промышленное партнерство с Россией, импортирует значительные объемы оружия из этой страны, содействует торговле микрочипами и время от времени проводит совместные военно-морские учения с российскими вооруженными силами. Пекин мог бы предложить большую помощь Москве и другим членам оси в ближайшие годы. Китай и Россия могли бы даже принять (молчаливое или явное) разделение труда, когда речь пойдет о том, кто из них помогает какому более слабому партнеру.

Но даже если Пекин предоставит минимальную внешнюю поддержку, любое сотрудничество между Россией и странами оси приведет к высокому уровню синергии. Российская дипломатия, например, могла бы помочь Мьянме наладить военные связи с Северной Кореей, чего и хочет хунта. Буркина-Фасо, Мали и Нигер только что подписали трехсторонний пакт о взаимной обороне, поэтому военное сотрудничество России с любой из этих стран, скорее всего, пойдет на пользу остальным. Ось, состоящая из подсанкционных государств, будет больше, чем сумма ее частей.

Сомкнуть ряды

Соединенным Штатам будет нелегко справляться с этой осью. Вашингтону придется застраховаться от войны на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, продолжая при этом расходовать ресурсы на защиту Украины и сдерживание Китая от нападения на Тайвань. Эти проблемы могут усугубляться растущей нестабильностью в Африке, поскольку "Вагнер" (в любом постпригожинском воплощении) продвигает пророссийскую повестку дня в государствах, где он имеет влияние. Если африканские страны увидят в России надежного альтернативного западным государствам партнера в области безопасности, влияние Москвы в Африке может вырасти еще больше, особенно с учетом того, что присутствие Запада на континенте вызывает широкое недовольство среди местных жителей. Ведь существуют же причины того, что российский флаг стал популярным символом поддержки военных режимов в Сахеле.

Чтобы справиться с этими проблемами, западным политикам придется рассматривать российскую ось целостно, а не как серию отдельных партнерств. Им придется признать взаимосвязи между различными регионами и понять, что государства, которые они подвергают санкциям и отторгают, будут работать вместе, несмотря даже на взаимное недоверие. Западные чиновники могли бы начать хотя бы с осознания того, что дальнейшие санкции вряд ли существенно замедлят или остановят сотрудничество между Россией и ее партнерами. Эти государства привыкли действовать в условиях ограничений со стороны США и Европы и встретят новые санкции адаптацией к ним и импровизацией.

Вместо введения дополнительных ограничений лучший шаг, который Соединенные Штаты могут предпринять для борьбы с антагонистами, — это укрепление собственных партнерских отношений. Вашингтону необходимо помочь союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, которые являются государствами, наиболее уязвимыми для российской оси. Чем безопаснее Южная Корея чувствует себя в отношении Северной Кореи, тем больше вероятность того, что Сеул будет выполнять заказы от стран НАТО, которые поставляют оружие Украине. Чем больше Соединенные Штаты помогают региональным противникам Ирана интегрировать свою противовоздушную и противоракетную оборону, тем больше вероятность того, что Вашингтон сможет остановить распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты уже заложили правильный фундамент. Например, они поспособствовали военному сотрудничеству Израиля с другими региональными партнерами США. Они также создали консультативную группу по ядерной безопасности для обсуждения этих вопросов с официальными лицами Южной Кореи. Но чтобы преодолеть неуверенность союзников, Вашингтону потребуется постоянное внимание, а не просто отдельные всплески активности. В то же время Соединенным Штатам необходимо там, где это возможно, поощрять дипломатию между своими ближневосточными партнерами и Ираном, а также между Южной и Северной Кореей. В усилиях Вашингтона по созданию баланса против оси России убедительные угрозы и гарантии должны быть двумя сторонами одной и той же медали.

Добиться успеха в выполнении этих задач будет нелегко, особенно когда внимание Вашингтона поглощено военным конфликтом на Украине. Но их реализация крайне важна. Без таких усилий ось подсанкционных государств будет только становиться больше и сильнее, из-за чего Западу будет сложнее поддерживать Украину и защищать свои интересы в других частях мира.