Украинская сторона: Русские, вероятно, использовали имитацию ракетных пусков с помощью РЭБ, чтобы выявить средства ПВО ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Украинское командование в ночь на 9 октября стало распространять информацию о «множестве летящих ракет по городам Украины, включая Киев и Киевскую область». Были включены сирены воздушной тревоги, интерактивная карта страны на большей её территории вновь «покраснела».

Далее появились сообщения о «работе ПВО» над Черниговской областью, однако в течение нескольких часов никаких заявлений о сбитых российских ракетах не делалось.

В итоге украинские военно-тематические ресурсы стали писать о том, что «вероятно, российские войска применили вариант имитации ракетных пусков, использовав для этого возможности РЭБ».

Из сообщений:

Велика вероятность того, что русские сегодня ночью использовали средства радиоэлектронной борьбы для имитации пусков многочисленных ракет по Украине. Таким образом, они ставили целью нагрузить ПВО ВСУ и выявить места расположения зенитных ракетных комплексов, в том числе поставленных из-за рубежа систем Patriot и IRIS-T.

Тем временем серия ударов (уже реальных) была нанесена по объектам и позициям противника на Купянском и Южнодонецком направлениях.

Ударами были поражены крупные опорные пункты ВСУ на окраинах Купянска, а также в районе оккупированного украинским войсками Угледара, выведены из строя системы фронтовой связи. О числе понесённых в результате этих ударов противником потерь пока не сообщается.