ОАК передала ВКС России вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

Первые три истребителя Су-35С (красные бортовые номера "58", "59" и "60"), построенные по программе 2021 года Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиалом ПАО "Компания "Сухой", и поступившие в состав в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации. Липецк, 13.12.2021.

Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков отметил, что Су-34 отлично зарекомендовал себя в войсках

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Новосибирский авиазавод им. В. П. Чкалова (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию "Ростех") передал Минобороны России вторую в текущем году партию бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Вторая в этом году партия новых самолетов Су-34 изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации и передана Министерству обороны РФ. Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний", - сообщили там.

Как отметил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков, Су-34 отлично зарекомендовал себя в войсках. "Обязательства по поставке этих машин в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объеме и своевременно", - привели его слова в госкорпорации.

Кроме того, по словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация уже ведет работу для обеспечения поставок в следующем году, а темп работы ОАК и смежных предприятий позволяет поставлять военному ведомству новые авиационные комплексы.

В начале октября министр обороны России Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на Новосибирском авиазаводе им. В. П. Чкалова, учитывая востребованность Су-34, поручил руководству предприятия нарастить темпы производства и ремонта этой машины.

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) - двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются, в том числе в зоне спецоперации.