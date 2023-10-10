Американцев спросили, надо ли финансировать ВСУ. Большинство единодушно

В США ослабление поддержки Киева заметно и на политическом, и на общественном уровне, пишет NYT. Республиканцы продемонстрировали его, проголосовав против программы обучения украинских войск. А опросы показывают, что большинство граждан выступает против финансирования ВСУ.

Карун Демирчян

Драма, разыгравшаяся на прошлой неделе в стане республиканцев в палате представителей, продемонстрировала резкое снижение готовности и желания этой партии и дальше оказывать помощь Киеву в его вооруженной борьбе с Россией.

Разборки республиканцев на Капитолийском холме, в результате которых они на этой неделе свергли спикера и ввергли в хаос палату представителей, также продемонстрировали резкий рост нежелания и дальше отправлять помощь на Украину. А еще они показали, что отношение к поддержке Киева становится для правых проверкой на прочность.

Усиливающиеся сдвиги в отношении удивительны для партии, которая уже давно говорит о своей вере в то, что могущественные американские вооруженные силы защищают демократию во всем мире. Не исключено, что теперь администрации Байдена станет намного труднее выполнять свое обещание о поддержке Украины столько, сколько потребуется.

Бескомпромиссные республиканские критики уже давно придерживаются изоляционистских взглядов в вопросе о военных усилиях Украины. Они утверждают, что, отправляя Киеву помощь на десятки миллиардов долларов, Америка рискует втянуться в прямой конфликт с Россией и что из-за этой помощи США лишаются средств на решение внутренних проблем. Бывший президент Дональд Трамп сделал такие аргументы весьма популярными благодаря своему подходу к внешней политике под названием "Америка прежде всего", но до недавнего времени большинство законодателей такой подход не поддерживали.

Однако на прошлой неделе в палате представителей разыгралась настоящая драма, когда республиканцы поставили правительство на грань шатдауна, а потом низложили собственного спикера. Тем самым они ясно показали, что идеи правых набирают силу в рядах республиканцев.

За последние несколько дней республиканцам удалось убрать из законопроекта об экстренных расходах пункт о выделении миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи, которую запросил Байден. Этот закон был нужен для того, чтобы избежать прекращения работы правительства. Они убедили большинство своих коллег из палаты представителей проголосовать против финансирования программы обучения и оснащения украинских войск. А небольшая группа сторонников жесткой линии объединилась с демократами, чтобы изгнать с поста спикера палаты представителей республиканца из Калифорнии Кевина Маккарти, обвинив его в заключении секретной закулисной сделки с Байденом о финансировании боевых действий Киева, воюющего против России.

Разногласия в лагере республиканцев по этому вопросу наглядно продемонстрировала борьба за пост Маккарти, в которой сошлись республиканец номер два, член палаты представителей из Луизианы Стив Скэлис (Steve Scalise), выступающий за продолжение помощи Украине, и председатель юридического комитета палаты представителей Джим Джордан (Jim Jordan) из Огайо, который категорически против помощи.

Противники помощи в конгрессе пока еще составляют меньшинство, но из-за драматической перемены в настроениях республиканцев сторонники Украины злятся, тревожатся и пытаются понять, как можно развернуть эту тенденцию вспять до того, как перерыв в финансировании создаст для Киева трудности на поле боя.

Они особенно встревожились на прошлой неделе, когда 117 республиканцев (то есть большинство членов партии) проголосовали против законопроекта о финансировании программы обучения и оснащения украинских военнослужащих на сумму 300 миллионов долларов. Закон прошел, но такая сила противодействия в палате представителей не предвещает ничего хорошего, ведь республиканцы обычно не предпринимают никаких действий, не получив поддержку большинства своих членов.

Республиканец из Алабамы Майк Роджерс (Mike D. Rogers), председательствующий в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил, пожаловался, что "небольшой контингент возмутителей спокойствия" превратил это в "козырь для торга при реализации своих замыслов".

"Они будоражат наших представителей, заставляя их думать, что если ты за финансирование Украины, значит, ты против охраны границы, ты либерал или кто-то еще, – продолжил Роджерс. – Но если поговорить с людьми, никаких проблем вообще нет, они просто не хотят трудностей у себя дома".

В этом году уже появлялись признаки того, что с помощью Украине могут возникнуть проблемы. В июне спикер Маккарти заявил, что он против голосования по пакету чрезвычайной помощи для Украины в палате представителей, и сослался на свою сделку с Байденом об установлении лимитов на федеральные расходы в обмен на отмену верхнего предела госдолга.

А в июле палата представителей проголосовала по нескольким поправкам, чтобы помешать конгрессу дать разрешение на выделение средств военной помощи для Украины при рассмотрении закона о расходах на оборону. Поправки не прошли, но сам факт голосования показал, что сомневающихся в целесообразности поддержки Украины по сравнению с прошлым годом стало больше почти на три десятка человек.

Эта тенденция заметно усилилась, когда законодатели ушли на продолжительные летние каникулы, чтобы встретиться с избирателями. Когда они вернулись в Вашингтон, противников финансирования Украины стало на несколько десятков больше. Видимо, политические соображения и общественное давление склонили чашу весов.

"Это очень непопулярный вопрос, не только среди республиканских избирателей, но и среди американцев в целом", – сказала член палаты представителей, республиканка из Джорджии, Марджори Тейлор Грин (Marjorie Taylor Greene), возглавившая кампанию против финансирования Украины. Сославшись на недавний опрос CNN, показавший, что большинство американцев против продолжения финансирования украинских вооруженных сил, она заявила, что тема помощи стала чрезвычайно деструктивной, даже для тех, кто раньше был за ее сохранение.

Один такой республиканец, член палаты представителей из Юты Джон Кертис (John Curtis) в прошлом неоднократно голосовал за помощь Украине. Но на прошлой неделе он перешел на сторону критиков и проголосовал против финансирования программы обучения. По его словам, он поступил так, чтобы получить от администрации Байдена ответы на вопросы о том, как добиться победы, как наладить подотчетность и какую лепту в борьбу Украины вносят другие страны НАТО.

"Я поддерживаю Украину, ведущую военные действия. Я за дальнейшее финансирование ее усилий. Но это основополагающие вопросы, которые в любом случае задала бы любая организация при обсуждении договоренности, – отметил Кертис в своем заявлении. – Чтобы и дальше тратить деньги налогоплательщиков из Юты, конгресс должен получить ответы на эти вопросы".

Даже некоторые решительные сторонники оказания помощи Украине из числа республиканцев сегодня говорят, что трудно представить, как можно набрать голоса для очередного денежного вливания, если не добиться от демократов серьезных уступок в вопросах политики и расходов. Республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм, активно выступающий за продолжение помощи, сказал, что сенат может подготовить для Киева пакет на 60 и даже на 70 миллиардов долларов, что гораздо больше 24 миллиардов из заявки Байдена. Однако он заявил, что параллельно придется вводить суровые иммиграционные ограничения.

В предстоящие дни Байден должен выступить с важной речью на тему помощи Украине. Но форум, на котором он будет выступать, не очень подходит для обсуждения таких деликатных вопросов, как отслеживание поставляемого оружия. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего недавнего визита в Вашингтон призвал американцев не прекращать помощь, однако Маккарти отказался проводить у себя в палате брифинг, на котором Зеленский мог бы представить свои доводы ее членам и напрямую ответить на их озабоченности.

Попытки республиканцев побороть скептическое отношение к помощи Украине не помогают пресечь эту тенденцию. Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл почти на каждом сентябрьском заседании сената публично призывал конгресс откликнуться на просьбу президента о помощи Украине и профинансировать ее. Он приводил аргументы о том, что эти дополнительные миллиарды также исключительно важны для национальной безопасности США и американской экономики.

Но даже в сенате, где три четверти республиканцев по-прежнему выступают за предоставление помощи Украине, его стремлению поставить эту борьбу на первое место противодействуют другие сенаторы из Великой старой партии, не желающие ссориться с палатой представителей, которой руководят республиканцы. В субботу на закрытом заседании, когда до шатдауна оставалось всего несколько часов, они решили выступить против собственного законопроекта о расходах, куда была включена помощь Украине, и приняли законопроект Маккарти, где пункта о помощи не было.

Таким образом, на вопросе о будущей помощи Украине был поставлен крест, и теперь некоторые республиканцы жалуются, что он превратился в политизированный предмет торга.

"Если бы не лидерство президента Трампа в Республиканской партии – я использую этот термин очень условно – мы бы не увидели такого рода оппозицию, – сказал республиканский сенатор из Индианы Тодд Янг (Todd Young). – Очень трудно состязаться с базарным лаем, которым славится очень громкое и энергичное меньшинство в нашей партии".

В подготовке материала для статьи принимали участие Кэти Эдмондсон (Catie Edmondson) и Люк Бродуотер (Luke Broadwater).