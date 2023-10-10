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Военный назвал главное преимущество Российской армии в дождь

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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Российская техника в непогоду превосходит находящиеся на вооружении Украины натовские машины по своим характеристикам. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Главное преимущество Российской армии в дождь и слякоть — это наша техника. Она лучше приспособлена к бездорожью в отличие от натовской, которая все больше и больше находится на вооружении формирований киевского режима. Это очевидно. Поэтому мы лучше подготовлены к таким погодным условиям», — заявил Дандыкин.

Ранее геополитический и военный аналитик Драго Боснич заявил, что новые базы Вооруженных сил Украины, где будут храниться американские истребители F-16, станут целями для российских военных.

Аналитик предположил, что ВСУ будут занимать новые базы для размещения самолетов. Помимо этого, истребители будут находиться на аэродромах Львова, Одессы и Николаева. При этом, по мнению Боснича, F-16 могут стать «логистическим кошмаром» для украинских военных из-за высоких расходов на эти самолеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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