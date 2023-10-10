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ТАСС

Ракета Vega с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру

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Центр управления космодрома Куру во Французской Гвиане
Центр управления космодрома Куру во Французской Гвиане.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Она вывела на орбиту таиландский спутник для наблюдения за поверхностью Земли Theos-2, а также метеорологический спутник Formosat-7R/Triton Тайваньского космического агентства

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель Vega с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляцию ведет компания - оператор запусков Arianespace на своем канале в YouTube.

Ракета вывела на орбиту таиландский спутник для наблюдения за поверхностью Земли Theos-2 и метеорологический спутник Formosat-7R/Triton Тайваньского космического агентства.

Изначально старт был запланирован на вечер пятницы (ночь субботы мск). Но когда ракета была на стартовой площадке, процедура обратного отсчета была прервана. В качестве причины называлось "незначительное превышение" параметров, компания предпочла не указывать, какое конкретно оборудование проверяется. В результате запуск был перенесен на вечер воскресенья (ночь понедельника мск).

Спутник исследования Земли Theos-2 разработан компанией Airbus Defence and Space по заказу Таиланда. Аппарат массой 425 кг способен делать снимки поверхности планеты сверхвысокого разрешения и предназначен для помощи в предотвращении стихийных бедствий и ликвидации их последствий, а также для обеспечения безопасности. Formosat-7R/Triton разработан Тайваньским космическим агентством и оснащен аппаратурой глобальной навигационной системы. Этот аппарат позволит ученым рассчитывать потоки ветра над океанами и будет передавать данные метеорологам, способствуя прогнозированию интенсивности и траектории движения тайфунов, уточняет Arianespace. 

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Страны
Гвиана
Таиланд
Тайвань
Франция
Компании
Airbus
Arianespace
Проекты
Ariane РН
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