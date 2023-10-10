Штурман истребителя-бомбардировщика Су-34 назвал самое главное в боевом полете

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Летчики ВКС России выполняют воздушное патрулирование и прикрытие действий подразделений Вооруженных Сил России в любое время суток и при любых метеорологических условиях. Минобороны РФ 9 октября показало, как истребитель покидает аэродром, поражает цель и возвращается в точку базирования.

«В зоне спецоперации выполняем задачи по уничтожению живой силы противника, опорных пунктов, мостов, складов, бронетехники. Полеты выполняем с использованием управляемых и неуправляемых средств поражения. В диапазоне высот от предельно малых, где используем в основном авиационные бомбы, до больших высот, где задействуем управляемые ракеты», — рассказал штурман экипажа Су-34.

По его словам, все экипажи, которые участвуют в СВО — подготовленные на 100% летчики-штурманы, которые отрабатывали взаимодействие еще и на учебных полетах перед выходом на боевую работу.

«Когда летишь со своим командиром, то полностью в нем уверен, как и он в тебе, а это — самое главное», — резюмировал штурман Су-34.

6 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на авиазаводе в Новосибирске, выпускающем и модернизирующем истребители-бомбардировщики Су-34. Во время проверки министр осмотрел летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки, в котором проводятся выпуск, ремонт и обновление самолетов.

25 сентября Минобороны показало, как экипажи Су-34 Центрального военного округа уничтожили командно-наблюдательные пункты противника и пункты управления беспилотниками на краснолиманском направлении. Для уничтожения целей летчики применили управляемые боеприпасы, которые с высокой точностью уничтожили укрепленные сооружения и технику противника, планируя с большой высоты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».