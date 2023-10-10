"Летающая" БМД-4М с дополнительными "латами" станет еще более смертоносной

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БМД-4М российских воздушно-десантных войск, получив дополнительные "латы" - усиленное бронирование, еще более эффективно будут действовать на поле боя.

Как отмечает "Российская газета" (проект "Русское оружие"), эта "летающая" на борту самолетов ВТА техника обладает огневыми возможностями, которые недостижимы для большей части броневой техники легкого класса государств НАТО.

Например, штатное 100-мм нарезное орудие 2А70 может своими осколочно-фугасными снарядами, весящими 15,8 - 18,2 кг, поражать вражеские цели на дистанции в 6500 - 7000 м.

Возможно также применение управляемых боеприпасов, способных уничтожать различные объекты, в том числе основные боевые танки, оборудованные "реактивной броней" и находящиеся на расстоянии семь километров.

Кроме того, имеется 30-мм автоматическая скорострельная пушка 2А72 и 7,62-мм пулемет ПКТМ. Точность стрельбы достигается наличием современных прицелов и теле-тепловизионных автоматов сопровождения целей.

Двигатель мощностью 450 л.с. обеспечивает высокую подвижность, так, максимальная скорость по шоссе составляет до 70 км/ч, а на плаву - 10 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км.

Для усиления характеристик защиты были разработаны комплекты дополнительного бронирования, которые монтируются не только в лобовой части, бортах, корме, но и на днище машины. Как сообщалось, такая защита не ограничивает возможности по форсированию водных преград.