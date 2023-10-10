Армия непуганных

Сделанная утром 8 октября 2023 года корреспондентом AFP в районе ливано-израильской границы фотосессия развернутых там для отражения возможных ударов ливанской "Хезболлы" израильских артиллерийских частей на 155-мм/39 самоходных гаубицах М109А5 (Doher) наглядно показывает, как в израильской армии представляют себе "современную войну". Тесно развернутые на совершенно открытом месте "колесом к колесу" самоходные орудия, вперемешку со специальными машинами, безо всякой маскировки и обложенные штабелями боеприпасов. Очевидно, что возможность контрбатарейной борьбы со стороны противника не предполагается в принципе, а о существовании барражирующих боеприпасов, БЛА-квадрокоптеров и FPV-дронов израильские артиллеристы (представители нации, еще вчера считавшейся лидером в развитии беспилотной техники) не подозревают.

155-мм/39 самоходные гаубицы М109А5 (Doher) израильской армии, развернутые в районе границы с Ливаном, 08.10.2023 (с) Jalaa Marey / AFP

Данная "незамутненность" видна и ряде других сцен, в изобилии поставляемых с начавшейся 7 октября очередной арабо-израильской войны. Танки, с легкостью поражаемые одиночными коптерами. Плотные кучи сгрудившейся израильской пехоты, передвигающейся в ходе ведения зачисток в захваченных ХАМАСовцами населенных пунктах - очевидно, привыкшей действовать против одиночных легко вооруженных палестинцев, но при наличии у противника мнимального группового вооружения это наверняка приведет к тяжелейшим потерям. Показательно, что эта проблема отмечалась наблюдателями еще в ходе боевых действий израильской арми в Ливане в 2006 году, но воз, похоже, и ныне там.

Дело, разумеется, не в отдельных тактических проблемах Армии обороны Израиля (АОИ). Беспрецедентная атака ХАМАС из Сектора Газы на Израиль 7 октября 2023 года продемонстрировала системный кризис израильской военной организации, почивавшей на опыте и достижениях длительного периода успешных войн против арабов. Во-первых, очевидно проблемной в современных условиях является сама резервистская система построения АОИ, с роспуском большей части военнослужащих на выходные. В результате, судя по всему, АОИ просто не имеет не только достаточного количества подразделений постоянной готовности, но и даже достаточного количества людей в пунктах постоянной дислокации частей. Регулярные части оказываются по сути тоже мобилизационной фикцией. Даже на очевидно опасном направлении границы с Сектором Газы не было людей не только для рхраны и обороны самой линии границы и КПП на ней, но даже для самоохраны ППД воинских частей.

При продемонстрированной неготовности регулярных частей, можно предположить, что резервистские части АОИ имеют в целом тем более низкую боеготовность и обученность (что показала и Ливанская война в 2006 году). Представляется, что Израилю необходимо движение к большей профессионализации и "регуляризации" армии - что, конечно, потребует и другого уровня военных расходов.

Увы, история показывает, что хорошая армия выковывается скорее из поражений и неудач, чем из побед. Опустим наглядные ближайшие примеры. У Израиля поводов к культивированию благоглупостей в стиле "можем повторить" исторически было изрядно, и длительное упоение собственными успехами в сочетании с гипертрофированным национализмом также привело израильскую военную систему ко всем очевидным результатам этого на практике - зазнайству, варению военной организации "в собственном соку", переоценке значения собственного опыта и собственных достижений, пренебрежению к опыту других стран и других конфликтов, просчетам в оценке важных направлений развития военного дела, недооценке противника. Еще Ливанская война 2006 года выявила многие проблемные моменты, раскрывшиеся позднее на Украине в 2022-2023 годах - высокая уязвимость танков и бронетехники, трудности преодоления укрепленных позиций противника и общий кризис "маневренности", усиливающаяся "прозрачность" поля боя. По большому счету, только отсутствие тогда у группировки "Хезболла" полноценной артиллерии и нормальных средств ПВО, что позволило израильской артиллерии и авиации действовать почти в полигонных условиях, не дало боевым действиям в Ливане скатиться в чистый позиционный кризис в духе нынешней украинской войны. Никакого очередного быстрого триумфа у АОИ с "малой кровью", впрочем, все равно не получилось. А противник тогда показал себя в целом хорошо технически подготовленным, обученным и стойким морально.

Нельзя сказать, что в Израиле, представляющем собой все-таки демократическое общество, не расслышали "ливанский звонок" 2006 года. Была создана целая "Комиссия Винограда", вынесшая массу рекомендаций в области военного строительства. Но сейчас ретроспективно очевидно, что серьезных выводов израильским обществом и израильской военно-политической элитой сделано не было. Собственно, демократия сама по себе не является гарантией успешности военного строительства, особенно если военная каста страны до предела самоуверена - пример предвоенной Франции показателен.

Главной же проблемой для Израиля, наглядно продемонстрированной сперва в Ливане в 2006 году, а теперь событиями 7 октября,, является изменение характера и уровня его противников. Легендарные победы Израиля с 1948 по 1982 годы были победами во многом современного индустриального урбанизированного общества над вооруженными силами отсталых во многом аграрных "крестьянских" арабских обществ, над армиями "феллахов". Именно оттуда идут пресловутые рассказы о "неполноценном" для современной войны и успешного военного строительства арабском "менталитете". Однако арабские общества быстро меняются, урбанизируются, становятся городскими, образованными и входят в "информационное общество". Причем, парадоксальным образом, этот процесс быстрее всего идет на соседних с Израилем (и окккупированных им) территориях (соседство с развитым Израилем здесь как раз сильно помогает). Газа сейчас представляет собой не деревню, а скорее большой мегаполис, с городским населением. Это делает радикально более высоким уровень арабской организации и самоорганизации, в том числе военной, дает другие возможности в применении военной техники и современного оружия. Через 10-20 лет, условно, у каждого жителя Газы будет свой боевой квадрокоптер. Что будет делать Израиль? Точно такие же процессы с еще большим размахом происходят в таком экзистенциальном израильском враге, как Иран, затем к этому подойдут и другие арабские страны, даже самые отсталые. Арабские вооруженные силы и формирования активно модернизируются во всех отношениях. Боевой опыт йеменских хуситов (кстати, при поддержке Ирана) показывает успешную интеграцию самых современных методов ведения войны и сил и средств даже весьма архаичным обществом. И это не говоря уже о перспективах получения Ираном,и, возможно, рано или поздно другими арабскими странами, ядерного оружия. Готов ли Израиль к войне с совсем другим качественно арабским противником? События 7 октября и гаубицы в чистом поле на ливанской границе 8 октября показывают, что не готов.

Сможет ли Израиль найти решение? С учетом нынешних тенденций развития израильской политики вовсе не факт. Самое главное - у Израиля нет никакого долгосрочного видения решения проблемы Сектора Газы и оккупированных палестинских территорий в принципе. Консенсусным подходом нынешнего израильского истеблишмента является саботирование любого мирного процесса и сохранение на неопределенный срок "статус-кво" в виде "бантустанизации" Палестины. США фактически, если отбросить тактические зигзаги и фразеологию, вынуждены потворствовать этой израильской политике, тем самым поощряя ее. В сущности эта позиция Израиля - это позиция страуса, засунувшего голову в песок. Как долго можно будет сохранять эту позицию в свете прогресса палестинского общества, ведущего в том числе к росту эффективности палестинских действий в военном отношении? 7 октября израильский страус получил хороший пинок под зад. Если существующие тенденции сохранятся, то Израиль рано или поздно может оказаться перед лицом если не катастрофы, то тяжелейших испытаний.

155-мм/39 самоходные гаубицы М109А5 (Doher) израильской армии, развернутые в районе границы с Ливаном, 08.10.2023 (с) Jalaa Marey / AFP