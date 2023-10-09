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Техкульт

Northrop Grumman передумала участвовать в строительстве космической станции для НАСА

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Космическая станция

По оценкам участников международной программы МКС, за более чем 20-летнюю эксплуатацию рабочий ресурс станции постепенно истощается, и к 2030 году она, скорее всего, завершит работу и будет сведена с орбиты.

Возникает естественный вопрос: Что придет ей на смену? Россия уже заявила о начале строительства собственной космической станции. Аналогичное решение приняло и руководство НАСА, объявив о приеме заявок на участие в этом проекте. Победитель получит грант от космического агентства в размере $500 млн. На предложение откликнулись четыре подрядчика — Northrop Grumman, Blue Origin, Nanoracks и Axiom Space. Однако вскоре Northrop Grumman отозвала поданную заявку, а руководство Blue Origin так до сих пор окончательно и не определилось с участием. Несмотря на столь ощутимые «потери» среди потенциальных участников проекта, в НАСА сохраняют оптимизм — ведь остались еще два его участника: Axiom Space и Nanorack, которые намерены «биться» за заветный грант до конца. К тому же, вместо выбывших Northrop Grumman и Blue Origin готовы попытать счастья молодая калифорнийская компания Vast Space и знаменитое детище Илона Маска SpaceX.

Александр Агеев

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Страны
Россия
Компании
Blue Origin
NASA
Northrop Grumman
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
МКС
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