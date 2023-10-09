Как арабы смогли обмануть армию и спецслужбы Израиля.

Палестинские группировки подорвали мифы вокруг израильской армии и разведки

Удар палестинцев по Израилю привел в замешательство все мировое сообщество. Те, кого ранее воспринимали как крестьян в плетеных тапках, способных в лучшем случае взорвать автобусную остановку, за несколько часов уничтожили один из мифов о Государстве Израиль. Как вообще такое оказалось возможным?

Арабские диверсионные группы пересекли границу Газы, просто ее разломав. По-крестьянски развалив все эти железные постройки тракторами и разобрав их на части шуруповертами.

В проломы устремились мобильные группы на "тачанках". Действительно, были прорывы с моря на моторных лодках и даже экзотические перелеты на парапланах. Но это единичные истории, хотя и важные в общем контексте. Но в массе это было просто: трактор и физическая сила. Израиль вообще никак не охранял границу с Газой.

В нескольких километрах от границы располагались до десятка укрепленных постов и военных баз, на которых мирно спали резервисты. Ибо шаббат и праздники. Местоположение и обустройство этих укрепленных пунктов и баз не было секретом. Внешнего охранения не существовало, как и караульной службы.

Израильские пункты обороны представляют собой казарму за пластиковым забором со средневековой башней, на которой стоит пулемет. Он управляется автоматически из казармы, как на военном корабле. Выглядит технологично. Но обычный коммерческий квадрокоптер сбрасывает гранату на турель пулемета – и обороны "укрепленного" пункта больше нет. Затем палестинцы заходят в казарму и расстреливают спящих солдат. И так по всей границе Газы. Суммарно палестинцы так перебили до половины "укрепленных" постов буквально за час.

Расположенные чуть глубже более крупные военные базы типа Керем-Шалом не охранялись вовсе. Видимо, они были резервом второго уровня. То есть после того, как поступает угроза с первого уровня, они должны были быть подняты по тревоге. Но никто не успел объявить эту тревогу. Внешнее охранение было пробито старыми советскими ручными гранатометами, а солдаты опять же перебиты в казармах. Танки "Меркава" и БТР "Намер" стали трофеями.

Одиночный танк, шедший куда-то по своим делам, был сожжен кумулятивной гранатой, также сброшенной с дрона. Да, палестинцам повезло: попали в топливные баки. Но тут выяснилось, что у "Меркавы" нет защиты внешних баков, и вообще они никак не приспособлены для обороны от таких совсем примитивных дронов. Просто израильтяне вообще никогда не сталкивались с чем-то подобным, да им и в голову не приходило защищать свои танки от беспилотников.

Группы палестинцев, высаженные с катеров, зашли в центры крупных городов на побережье. Контроль над городом – это не обязательно его зачистка. Атакующие сожгли здание полиции в Ашкелоне и просто зафиксировались в центре города возле пиццерии, стреляя во всех вокруг. Число жертв среди мирного населения Израиля насчитывает уже сотни человек.

Кибуцы и поселения евреев не охранялись вообще никак. А ведь когда-то это были самые укрепленные населенные пункты в мире. Там были отряды самообороны, а в доме раввина хранился запас оружия. А теперь арабы просто угнали поселенцев вглубь Газы для создания обменного фонда. В Негеве и в поселениях вокруг Иерусалима начались стихийные погромы, к которым еврейское население также оказалось не готово.

При этом на Израиль одномоментно обрушилось несколько тысяч ракет из Газы. Выяснилось, что система "Железный купол", которая много лет подавалась как самая совершенная в мире, не справляется. Ракеты стали падать аж в Хайфе, то есть вся территория Израиля с юга на север оказалась беззащитна. Да, эти ракеты примитивны, но когда их тысячи, любая система ПВО оказывается бесполезной. Двенадцатью противоракетами ПВО не собьешь две тысячи целей за раз.

В итоге вся так называемая линия обороны против Газы была просто уничтожена палестинцами за три часа, а огонь перенесен вглубь территории Израиля. Затем часть арабских ДРГ вернулась в Газу с трофеями и пленными, а самые упорные закрепились в нескольких населенных пунктах в заранее определенных точках типа местных отделений полиции и на военных базах.

Произошедшее только на первый взгляд может показаться хаотичной крестьянской операцией типа "набег". Арабы заранее знали цели, у них были маршруты продвижения, группы координировали свои действия. Они знали частоты связи и пароли охранения. Все это означает, что разработка плана и разведка местности проводились минимум полгода.

МОССАД и ШАБАК (или Шин Бет, контрразведка Израиля) считают одной из приоритетных целей контроль над получением ХАМАС оружия и материалов для производства ракет. И превентивные удары по Газе наносятся в основном по местам изготовления ракет и по складам. Ну и как так получилось, что ХАМАС смог за один день запустить по Израилю в два приема несколько тысяч ракет?

В подготовку атаки были вовлечены сотни людей. От тех, кто покупал оружие, до командиров отдельных "тачанок", получивших "путевые листы". Чем крупнее операция, тем больше людей о ней знают. Но МОССАД и ШАБАК об этом не знали. Несомненно, перед нами провал работы контрразведки Израиля. Когда такое случилось 50 лет назад, руководители разведки потом подали в отставку, в том числе и легендарный Иссер Харель, но было уже поздно.

Что же должны были сделать спецслужбы и Армия обороны Израиля? Агентурная разведка должна была еще несколько месяцев назад заметить исключительно высокую активность палестинских групп. Электронная разведка и средства РЭБ должны были выявить необычную активность переговоров и появление в ней новых кодовых слов. Устав караульной службы должен был быть соблюден, несмотря на шаббат и танцы на Йом Кипур. Внешнее охранение места временной дислокации подразделения в обязательном порядке охраняется по периметру. В стране с неограниченными финансовыми ресурсами и доступом к современным технологиям должна была существовать система внешнего наблюдения за границей.

Таким образом, Израиль понес потери важнее, чем просто трагические потери в живой силе и технике. Палестинская атака разрушила представления о том, как устроены и насколько дееспособны силовые структуры Израиля.

Оказалось, что израильские силовики почивают на лаврах побед прошлых поколений. Разведка и контрразведка неэффективны, а израильские военные проспали изменения в тактике боевых действий, происходящие в ходе текущих конфликтов прямо сейчас.

Израиль пропустил чувствительный удар, сравнимый только с Войной Судного дня, к полувековому юбилею которой все это и было приурочено. Несколько часов в Тель-Авиве царил хаос. Командование ЦАХАЛа пребывало в коме. До сих пор от него не дано внятного ответа, как все это могло произойти. Да, уже сделаны громкие политические заявления, и уже понятно, что ответ Израиля будет жестоким и показательным, и в ближайшее время. Однако первый удар уже пропущен, а ведь он был подготовлен под самым носом у израильской разведки и контрразведки.

Прямо сейчас израильское командование принимает непростое решение: вторгаться в Газу на земле или ограничиться только ракетными обстрелами с воздуха. Нетаньяху дает понять, что готов снести Газу с лица земли, что автоматически означает кровавую бойню в том числе среди мирного населения. С политической точки зрения Израилю невозможно ограничиться ответными обстрелами Газы ракетами и демонстрацией огневой мощи путем передислокации на юг элитных танковых бригад вроде "Голани". По мере зачистки населенных пунктов от арабских группировок МОССАД будет обнаруживать целые подвалы и рвы, забитые телами израильских солдат.

Таких потерь израильтяне не несли много десятилетий. Это очень чувствительная тема, и в ответ просто нельзя пострелять и сказать затем "мы победили". Поэтому ответ Израиля должен быть куда более мощным и убедительным, чем это было раньше, в предыдущие обострения арабо-израильского конфликта.

Понятно, что технологически Израиль сильнее. Если он будет последователен, рано или поздно будет достигнута такая степень разрушения Газы, которую в Тель-Авиве смогут назвать победой. Но арабы уже сделали главное: разрушили мифы вокруг систем обороны Израиля, и эта моральная победа куда важнее, чем чисто военный контрудар, который организует сейчас против них еврейское государство.

Более того, события этих дней могут переформатировать всю военно-политическую конструкцию Ближнего Востока, привести к появлению новых союзов и новых линий фронта. На фоне всех остальных мировых событий – это едва ли не самое страшное, что могло произойти.

Евгений Крутиков