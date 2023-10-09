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Ростех

Ростех импортозаместит ключевые электронные компоненты для критически важной аппаратуры

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработку микросхем операционных усилителей для промышленной электроники. Новинка позволит заместить подобные компоненты зарубежного производства при обслуживании имеющегося оборудования, в том числе занятого в критически важных отраслях, а также при создании новых продуктов. Серийное производство отечественных изделий начнется в 2024 году.

Операционный усилитель – универсальный блок, на основе которого можно построить множество различных электронных узлов. Это устройство принимает слабые сигналы и усиливает их до уровня, пригодного для обработки другими элементами схемы или приборами. Подобные комплектующие, например, входят в состав различной медтехники, измерительного и промышленного оборудования, систем видеосвязи.

Российские усилители обеспечивают взаимозаменяемость иностранной ЭКБ по форм-фактору и характеристикам и могут поставляться в блистерной ленте для реализации автоматизированного монтажа на печатную плату.

Созданием отечественных усилителей занималось входящее в «Росэлектронику» НПП «Пульсар» по инициативе Минпромторга России. Разработанные на предприятии изделия являются аналогами комплектующих AD8041, AD8042 и AD811 производства американской компании Analog Devices.

«Санкционное давление и негативные изменения в логистических цепочках остро поставили вопрос оперативного ремонта и обслуживания электроники разного назначения. Иностранную ЭКБ используют кардиостимуляторы, оборудование поддержания жизнедеятельности, разнообразные датчики и контролеры, промышленные сигнализации. Нам удалось создать продукт, не уступающий по качеству зарубежным усилителям и не отличающийся по цене, что в условиях многомиллионных объемов производства иностранных комплектующих было сложной задачей. После выхода на проектную мощность НПП «Пульсар» рассчитывает занять не менее 30% российского рынка в сегменте широкополосных высокочастотных операционных усилителей», – отметил генеральный директор НПП «Пульсар» Сергей Боровой.

В настоящий момент предприятие завершает сборку опытной партии, а развернуть серийное производство планируется в середине 2024 года.

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Россия
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Минпромторг РФ
Ростех
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