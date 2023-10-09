МИРЭА выведет на орбиту собственный космический аппарат

На борту RTU MIREA1 установлен комплекс бортовой научной аппаратуры, в том числе приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, оптико-электронная аппаратура видимого диапазона низкого разрешения и приемо-передающий модуль

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. МИРЭА - Российский технологический университет (РТУ) в конце 2023 года планирует выпустить на орбиту свой собственный космический аппарат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Уже в конце 2023 года на орбиту Земли будет запущен первый в истории РТУ МИРЭА малый космический аппарат типа CubeSat 3U. В марте 2022 года РТУ МИРЭА выиграл грант Фонда содействия инновациям на создание своего образовательного спутника проекта Space- программы "Дежурный по планете", целью которой является вовлечение студентов и школьников в космическую деятельность", - говорится в сообщении.

Как пояснили в вузе, аппарат называется RTU MIREA1, и на его борту установлен комплекс бортовой научной аппаратуры, в том числе приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, оптико-электронная аппаратура видимого диапазона низкого разрешения и приемо-передающий модуль.

Также отмечается, что высокотехнологичная начинка аппарата позволит исследовать параметры тропосферы и ионосферы, провести эксперимент по межспутниковой связи, а также отработать технологии высокоскоростной передачи данных на наземную приемную станцию. Предполагаемая высота орбиты составит около 540 км, уточнили в вузе.

"Благодаря сотрудничеству с группой компаний "Геоскан", занимающейся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, малых космических аппаратов, а также разработкой программного обеспечения для фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализации, у студентов университета появится уникальная возможность не просто ближе познакомиться с космонавтикой, но и проводить собственные эксперименты на орбите, создавать научные проекты и в перспективе стать высококвалифицированными специалистами аэрокосмической отрасли", - добавили в РТУ МИРЭА.