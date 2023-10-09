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ТАСС

Минобороны предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического объединения

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Источник изображения: Лев Федосеев/ ТАСС

Согласно проекту указа президента, четыре региона СЗФО, ранее относившиеся к Северному флоту, будут включены в Ленинградский военный округ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минобороны России предлагает лишить Северный флот (СФ) статуса межвидового стратегического территориального объединения. Проект соответствующего указа президента РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, он подготовлен в рамках исполнения подпункта "б" пункта 5 указа президента Российской Федерации от 30 июня 2023 года № 480сс "Об организационных мероприятиях в Вооруженных силах Российской Федерации", а также решения президента РФ от 23 июня 2023 года № Пр-1255 о непосредственном подчинении флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морским флотом.

"Проектом указа предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации, утвержденного указом президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 177", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Кроме того, документ подразумевает включение в Ленинградский военный округ четырех регионов Северо-Западного федерального округа, ранее относившихся к СФ, - Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа.

О необходимости создания в 2023 году двух межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил - Московского и Ленинградского военных округов - министр обороны России Сергей Шойгу сообщал в декабре 2022 года. Он отмечал, что такие действия вызваны "стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции". Шойгу также указывал на необходимость совершенствования состава и структуры видов ВС РФ. 

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