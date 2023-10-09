"Потратили все деньги". В США признали ошибку, давшую преимущество России

Макговерн: РФ получила преимущество перед США, вложившись в гиперзвуковые ракеты

МОСКВА, 8 октября/ Радио Sputnik. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн оценил слова президента России Владимира Путина о разработке гиперзвукового оружия.

"Россия впервые получила стратегическое преимущество перед США. Соединенные Штаты потратили все свои деньги на F-35, которые даже не могут нормально летать в дождливую погоду, пока СССР и позже Россия вкладывались в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить", – цитирует Макговерна РИА Новости.

По его словам, российское оружие обладает возможностями, о которых "нельзя было и мечтать".

"От них нет защиты", – подчеркнул эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

В четверг, 5 октября, Путин https://radiosputnik.ria.ru/20231005/putin-1900789579.htmlобъявил, что в России фактически завершена работа над стратегическим ракетным комплексом пятого поколения "Сармат", который может быть оснащен гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард".

Ранее радио Sputnik писало, как решается задача по оснащению первого полка РВСН комплексом "Сармат".