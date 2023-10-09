Либералы объявляют помощь Зеленскому "легкой ношей" для США. Но им не верят

Самый либеральный и политкорректный экономист в США Пол Кругман взялся доказать на страницах NYT, что республиканцы зря горюют об огромных бюджетных тратах на помощь режиму Зеленского. Вышло неубедительно. Даже его игры с цифрами показывают: на самом деле тратится много. И самое главное: тратится глупо.

Пол Кругман

Итак, федеральное правительство на выходных не закрылось из-за государственного долга, хотя через полтора месяца нам, быть может, предстоит пережить эту драму заново. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сделал напрашивающийся шаг: вынес на голосование законопроект о финансировании, принять который могли лишь демократы, так как радикалы в рядах его собственной (республиканской) партии ото всех целесообразных предложений открещивались. В итоге в законопроект не вошло ни одно из тех сокращений, которых добивались республиканцы, за одним важным и прискорбным исключением — мы отрезали всю помощь Украине. (На самом деле, как сообщает издание Daily Telegraph, Байден намерен потребовать от Конгресса США "помощь Украине в размере до 100 млрд. долларов, чего должно хватить до 2025 года. Это самая крупная сумма с начала конфликта, и она наверняка вызовет у республиканцев справедливое возмущение - прим. ИноСМИ.)

Демократы, судя по всему, согласились, поскольку рассчитывают на отдельное голосование по дальнейшей помощи Украине. Президент Байден дал понять, что на этот счет достигнута некая договоренность с Маккарти. Надеюсь, так и есть.

Но почему же все зашло так далеко? Майкл Стрейн из правого (но не трампистского) Американского института предпринимательства назвал бюджетное противостояние "кризисом Сайнфелда" ("Сайнфелд" — американский телесериал в жанре комедии положений, прим. ИноСМИ), то есть на пустом месте. Это меткий ярлык, но уж если браться за аналогии из популярной культуры, то я бы выбрал художественный фильм "Телесеть", где разгневанные граждане кричат: "Я зол как черт и больше это терпеть не намерен!" (Популярный фильм Сидни Люмета 1976 года, едкая сатира на американское телевидение, прим. ИноСМИ).

Как утихомирить этот неспособный связать двух слов, чтобы выразить себя, гнев? Его удовлетворить может разве что переворот. Маккарти, очевидно, рассчитывал подсластить пилюлю. (То есть утихомирить избирателя, рассерженного растратой выплаченных им налогов на ненужные США вещи, включая помощь режиму Зеленского – прим. ИноСМИ.) И как Маккарти рассчитывал подсластить пилюлю? Предав Украину — или, как минимум, притворившись ее предателем. Очевидно, что именно этого хотят трамписты с их лозунгом "Вернем Америке былое величие". Но почему?

Что бы там ни говорили антиукраинские голоса вроде того же Илона Маска, дело отнюдь не в деньгах.

Правых радикалов, как в Конгрессе, так и за его пределами, якобы расстраивают большие суммы, что мы тратим на поддержку Украины. Но если бы их действительно заботило финансовое бремя, они бы приложили минимальные усилия и для начала обзавелись верными цифрами. Нет, помощь Украине вовсе не подрывает социальное обеспечение, не мешает охране наших рубежей и не "съедает" 40% американского ВВП. (Здесь Кругман явно лжет, пытаясь представить многомиллиардную помощь режиму Зеленского как "легкое бремя" для бюджета США, чуть ниже он приведет неправильную бюджетную статистику по этой теме – прим. ИноСМИ)

Сколько же мы тратим на поддержку Украины на самом деле? За полтора года боевых действий помощь США составила 77 миллиардов долларов. (Неправда. По данным бюджетного комитета Сената США, приводимым изданием The Hill, США только между январем 2022 года и январем 2023 года истратили те самые 77 миллиардов долларов: $29,3 миллиарда на военную помощь и $45 миллиардов на "обеспечение общей безопасности" Украины. А с января 2023 года расходы США выросли, поскольку пошли поставки танков, так что неслучайно Байден вознамерился попросить у Конгресса еще $24 миллиарда на "украинские расходы", что и вызвало бунт конгрессменов, не нашедших времени для встречи с прилетевшим в США Зеленским – прим. ИноСМИ.)

Может показаться, что это много. Это действительно немало по сравнению с теми грошами, что мы обычно тратим на иностранную помощь. Но общие федеральные расходы в настоящее время превышают 6 триллионов долларов в год. За полтора года в среднем набегает более 9 триллионов долларов, поэтому помощь Украине составляет менее одного процента общих федеральных расходов (и менее 0,3% ВВП). Военная же часть этих расходов не дотягивает и до 5% оборонного бюджета Америки. (Здесь со стороны либерала Кругмана опять наблюдается манипуляция с цифрами: на самом деле большая часть военной помощи США режиму Зеленского идет за счет бюджета Пентагона, на который США в последние годы тратят 0,7-0,8 триллиона ежегодно, а этот бюджет составляет самую важную строку в федеральных расходах. Например, именно Пентагон оплачивал, например, услуги военных инструкторов, да и значительную часть боеприпасов и оружия для ВСУ – прим. ИноСМИ.)

Кстати, бремя помощи Украине США несут отнюдь не в одиночку. В прошлом Дональд Трамп и другие упрекали европейские страны за то, что они якобы экономят на собственной обороне. Но что касается Украины, то совокупные обязательства европейских стран и институтов значительно превышают наши. При этом показательно, что основная часть Европы, включая Францию, Германию и Великобританию, пообещала Украине бóльшую часть своего ВВП, чем США.

Но вернемся к нашим тратам на Украину: учитывая, насколько мала эта статья расходов, все утверждения, что это якобы мешает другим задачам, будь то охрана границы и другие, — настоящий абсурд. Сторонники "Великой Америки" в принципе не славятся скрупулезным подсчетом и, если на то пошло, к этому даже не стремятся, но я сомневаюсь, что они искренне считают денежные затраты на Украину неподъемными.

Между тем выгоды от помощи осажденной демократии огромны. Помните, что до конфликта Россия повсеместно считалась могучей военной державой, в которой большинство американцев видели критическую угрозу (а ее якобы не растленную политкорректностью армию некоторые республиканцы всячески превозносили). Сейчас же эта держава посрамлена.

Неожиданно успешное сопротивление Украины открыло другим деспотическим режимам глаза на то, что, если у них возникнет соблазн захватить чужую землю, то захватить демократические страны будет не так-то просто. Не хочу преувеличивать, но неудачи России на Украине, несомненно, снизили вероятность китайского вторжения на Тайвань. (Китай никогда таким вторжением не угрожал, хотя действия либеральных кругов США в отношении Тайваня, включая визит туда спикера палаты представителей, провокационны и прямо нарушают принцип "одного Китая", которого США обязаны придерживаться по договору с КНР – прим. ИноСМИ.)

Наконец, свободный мир, о котором твердят даже республиканцы, явно укрепился. НАТО оказалась на высоте, опровергнув циников и расширив свой состав. Западное оружие доказало свою эффективность.

Это немалая отдача от затрат, которые составляют лишь малую толику потраченного Ираке и Афганистане. И давайте не будем забывать, что проливают кровь и гибнут украинцы. Почему же тогда сторонники "Великой Америки" хотят лишить Украину нашей поддержки?

Увы, ответ напрашивается сам собой. Что бы там ни говорили республиканские "ястребы", они желают Путину победы. Жестокость и репрессии Путина они считают похвальными и достойными подражания. Они поддерживают потенциальных диктаторов у нас в США (очевидно, имеется в виду критиковавший Кругмана Дональд Трамп – прим. ИноСМИ) и симпатизируют сущим диктаторам за рубежом.

Так что не слушайте все эти жалобы, что мы много тратим на Украину. Фактическая стоимость нашей помощи несопоставима, да и самопровозглашенных поборников экономии в действительности заботят отнюдь не деньги. По сути, они — враги демократии как за рубежом, так и внутри страны.

Пол Кругман — заслуженный профессор Городского университета Нью-Йорка. Лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года за работы в области международной торговли и экономической географии

Комментарии читателей:

DailyDoze

Наша главная ошибка — это переворот 2014 года. Но мы и дальше продолжили лезть на рожон: посулили Украине членство в НАТО, напичкали страну оружием и так далее. Вот почему мы оказались в нынешней ситуации. Но спасибо, что вы, либералы типа Кругмана, продолжаете транслировать точку зрения "неоконов" [неоконсерваторов].

David Marshall

Польша уже "кинула" Украину. Теперь гораздо лучше будет поладить с Россией, ведь весь мир предвидит надвигающееся поражение Украины.

roger chaffiotte

Если бы в 2020 году выиграл Трамп, путинские войска были бы уже небось в Берлине.

LN

Главный парадокс театра политической драмы: спасая лицо, ты подрываешь демократию за рубежом.

John

Из страны домовладельцев среднего класса Америка стремительно превращается в страну арендаторов. А арендаторам далекие войны за океаном, в которых к тому же не участвуют союзники США, не по карману — это непозволительная роскошь. Предвижу в будущем усиление американского изоляционизма. Если демократы так хотят расширить наше зарубежное участие, пусть прогонят частный капитал из жилищного строительства и строят побольше домов.

Kevin Cahill

Мы сами развязали эту опосредованную войну, расширив НАТО и создав угрозу для России. И мы же можем положить ей конец, добившись такого прекращения огня, при котором Украина станет нейтральным государством — возможно, получив членство в ЕС, но никак не в НАТО.

Galol

Я не согласен с такой подачей, что трамписты "предали" Украину. Украина нам не союзница, и никаких обязательств перед ней у нас нет. Так что никаким предательством тут и не пахнет: ничегошеньки мы ей не должны. Украина даже не входит в число наших стратегических интересов, а Россия — ядерная сверхдержава. Более того, есть негласное убеждение, что поддержка Украины рано или поздно приведет к победе. Но сложно себе представить большее заблуждение. Никакая поддержка США ситуацию не изменит, как показывает неудачное контрнаступление ВСУ.

fred herriman

Пройдет еще одно поколение, память о нашем провале во Вьетнаме и опровергнутой "теории домино" (Доктрина утверждала, что если не остановить коммунизм во Вьетнаме, он распространится по всему миру, прим. ИноСМИ) выветрится, и поддержка Украины окрепнет.

Lostin Lodos

Поправочка: "чудесная" оборона Украины — это миф. США и НАТО сгрузили ей военной техники на полтриллиона долларов. Их личный состав вовсю орудует в стране, пусть и неофициально. Утверждать, что Украина действует самостоятельно, — значит быть напрочь оторванным от реальности.

Val

За 77 миллиардов долларов можно было бы хотя бы починить канализацию в Нью-Йорке, чтобы она не переполнялась от малейшего дождика. А еще можно было бы провести канализацию в сельской местности, чтобы не загрязнять грунтовые воды.