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Испания приобретет зенитные ракетные системы Patriot PAC-3+

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 4 октября 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой возможной продаже Испании по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырех усовершенствованных зенитных ракетных систем Patriot PAC-3+. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки оценена в 2,8 млрд долл, включая зенитные ракеты, штатное оборудование и пакеты обучения и технической поддержки.

Пусковая установка М903 зенитной ракетной системы Patriot PAC-2+ из состава 73-го зенитного артиллерийского полка испанской армии (с) министерство обороны Испании

Согласно уведомлению, в предполагаемую поставку Испании должны войти четыре комплекта (батареи) ЗРС Patriot PAC-3+, включая 51 зенитную управляемую ракету РАС-3 MSE (в том числе одну учебную), 24 пусковые установки М903, четыре многофункциональные РЛС AN/MPQ-65, четыре батарейных командных пункта AN/MSQ-132, четыре электрогенератора, восемь подъемно-мачтовых устройств. а также два командных пункта дивизионов Information Coordination Center (ICC). Генеральным подрядчиком поставки выступит корпорация RTX (Raytheon).

В настоящее время вооруженные силы Испании имеют три ЗРС (батареи) Patriot в варианте PAC-2+ (каждая включает шесть пусковых установок и одну РЛС AN/MPQ-65), приобретенные из наличия ВВС Германии (одна система в 2004 году и две в 2014 году). В Испании они входят в состав 3-й группы (дивизиона) в составе 73-го зенитного артиллерийского полка испанской армии с управлением в Валенсии. В настоящее время одна из трех батарей испанских ЗРС Patriot PAC-2+ постоянно развернута в миссии НАТО Active Fence в Турции, для защиты от возможных атак баллистических ракет из Сирии. Ранее испанская армия планировала модернизацию своих ЗРС Patriot PAC-2+ до уровня РАС-3+, однако в изданном теперь уведомлении DSCA говорится о поставке ЗРС РАС-3+ нового производства.

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Страны
Германия
Испания
Сирия
США
Турция
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
Проекты
NATO
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