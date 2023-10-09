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ТАСС

В учебном центре ВВС запатентовали систему, повышающую эффективность применения авиаракет

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Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: школа-40.рф

Устройство содержит генератор импульсов, счетное устройство, усилитель мощности, блок выбора типа НАР и режима стрельбы, блок логистики, а также ключевую схему

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Военный учебно-научный центр ВВС "Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" запатентовал устройство управления стрельбой неуправляемыми авиационными ракетами (НАР), позволяющее вести огонь снарядами, соответствующими обстановке. Как следует из патента на изобретение, распространенного Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС), его внедрение может повысить эффективность применения НАР.

Устройство позволяет запускать двигатели выбранных НАР - это позволяет снаряжать блоки ракет различными типами ракет и отстреливать их в соответствии с конкретной ситуацией. "Техническим результатом изобретения является повышение эффективности применения НАР за счет стрельбы ракет в очереди, соответствующих обстановке", - подчеркивается в патенте.

Устройство содержит генератор импульсов, счетное устройство, усилитель мощности, блок выбора типа НАР и режима стрельбы, блок логистики и ключевую схему. "Выбор типа НАР и режима стрельбы осуществляется экипажем вручную с использованием замкнутых переключателей. Информация о типе выбранных для применения ракет поступает в блок логистики, тем самым осуществляется построение логической цепочки для разрешения, а также последовательности прохождения сигнала на ключевые схемы", - говорится в документе.

Как указано в документе, при нажатии на боевую кнопку в счетное устройство поступает сигнал, характеризующий количество импульсов, соответствующих выбранному режиму стрельбы, а также временной интервал между ними. Эти сигналы проходят через генератор импульсов, который вырабатывает тактовые импульсы и усиливает их до необходимого для запуска двигателя НАР уровня. Ключевая схема, которая получает их, передает исполнительный сигнал на контактную группу запуска двигателя конкретной авиаракеты. 

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