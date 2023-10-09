"НАТО не победить". Затяжной конфликт на Украине вызвал страх на Западе

Запад готовится к затяжному конфликту на Украине, пишет автор статьи для UnHerd. Однако победить в таком противостоянии у НАТО не выйдет: Европа понесет огромный ущерб, а Киев в любом случае потерпит поражение.

Военный конфликт в духе Афганистана может парализовать Европу.

Если говорить о грандиозных актах международной дипломатии, то недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон обязательно войдет в учебники истории, но только в негативном ключе. Когда его самолет приземлился, украинского президента встретили довольно прохладно. Ему даже не позволили выступить с обращением на совместной сессии конгресса США. Затем, в выходные, конгресс, в котором сейчас доминирует Республиканская партия, решил не включать дополнительные ассигнования на поддержку Украины в одобренный в последний момент законопроект о временном финансировании правительства, который позволил предотвратить шатдаун.

Это стало серьезной неудачей для Джо Байдена, который просил конгресс выделить Киеву дополнительные 20 миллиардов долларов. При этом США уже направили Украине более 60 миллиардов долларов, в том числе 40 миллиардов непосредственной военной помощи. Байден постарался заверить Киев и союзников по альянсу НАТО, что финансирование будет одобрено на голосовании по отдельному законопроекту.

Но даже если это произойдет, Белый дом все равно столкнется с массой трудностей в попытке добиться политической поддержки для своей стратегии, предусматривающей бессрочную помощь Украине. И дело не только в том, что рейтинг Трампа с его антивоенной позицией продолжает расти. Даже более воинственные представители американского и западного истеблишмента начинают пересматривать свои позиции по конфликту. По всей видимости, до них постепенно доходит, что, как отметил один ведущий обозреватель в Newsweek, "нет никаких реальных оснований полагать, что Украина способна достичь заявленной стратегической цели по возвращению всех своих территорий, включая Крым". Между тем корреспондент Wall Street Journal недавно написал, что поставленная Киевом цель вернуть все потерянные регионы теперь "представляется весьма далекой перспективой".

Эта перемена во многом является результатом провала долгожданного контрнаступления ВСУ. "Украина сумела вернуть менее 0,25% территорий, которые Россия заняла в июне, – написал журнал Economist. – Линия фронта протяженностью 1000 километров практически не сдвинулась". На самом деле сейчас Россия контролирует почти на 500 квадратных километров больше, чем в начале года. Как написали репортеры газеты New York Times, в первые дни контрнаступления "около 20% украинского оружия, отправленного на фронт, было повреждено или уничтожено, о чем сообщили американские и украинские чиновники". Между тем все сходятся во мнении, что Киев несет огромные потери, которые, по данным BBC, исчисляются десятками тысяч.

Однако величайшая трагедия контрнаступления, возможно, состоит в том, что все его слабые стороны были полностью предсказуемы. "Одного взгляда на расстановку сил с обеих сторон и на то, что пытался сделать Киев, в сочетании со знанием истории наземных войн, было достаточно, чтобы понять, что у нападающих украинских войск практически не было шансов победить обороняющиеся силы России и достичь поставленных политических целей", – писал Джон Миршаймер (John Mearsheimer).

Значит ли это, что Запад наконец возвращается мысли о необходимости искать дипломатическое решение? К сожалению, нет. "Просить о прекращении огня или мирных переговорах бессмысленно, – пишет Economist. – Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков желания вести переговоры, и, даже если бы демонстрировал, рассчитывать на то, что он будет соблюдать условия соглашения, нельзя. Если украинцы перестанут сражаться, они могут потерять свою страну".

Но это весьма спорное утверждение. Россия заявляет о готовности начать переговоры. Есть масса свидетельств, что Путин предпринимал несколько попыток достичь дипломатического решения украинского кризиса в те несколько недель и месяцев, которые предшествовали российской спецоперации, – и даже уже после ее начала. Разумеется, достичь соглашения сейчас стало гораздо сложнее. Так случилось потому, что срыв мирных переговоров в первые дни вооруженного конфликта позволил России получить тактическое преимущество, и теперь это всерьез осложняет процесс урегулирования путем переговоров. Сейчас даже американские чиновники признают, что председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли был прав, когда в конце прошлого года призвал Киев использовать достигнутые результаты с максимальной выгодой, попросив о начале мирных переговоров. "Возможно, мы упустили возможность настоять на переговорах раньше", – отмечают они.

Но это не повод для того, чтобы Запад отказывался рассматривать возможность переговоров. Так почему же до сих пор нет даже намеков на дипломатическое решение? Отчасти проблема заключается в том, что как экзистенциальную борьбу этот конфликт рассматривает не только Украина. Точно так же к нему относятся Россия и Соединенные Штаты. Обе эти страны понимают, что исход конфликта будет иметь огромные геополитические последствия. Поэтому они не готовы принимать ни военное поражение, ни мирное урегулирование, которое может быть истолковано как признание неудачи.

Ситуацию усугубляет еще и то, что в рядах американского истеблишмента есть люди, которые хотят, чтобы этот конфликт продолжался несмотря ни на что, поскольку он отвечает их интересам. Возьмем, к примеру, лидера меньшинства в сенате Митча Макконнелла, который недавно написал в Твиттере: "Поддержка наших союзников в их борьбе против России – это не благотворительность. Фактически это прямые инвестиции в пополнение американского арсенала американским оружием, созданным американскими рабочими. Расширение нашей оборонно-промышленной базы ставит США в более сильную позицию, позволяющую превзойти Китай". А в прошлом году он заявил, что "основными причинами для оказания дальнейшей помощи Украине в ее попытках ослабить и разгромить Россию являются холодные, жесткие, практические американские интересы".

Как недавно отметил сенатор-демократ Ричард Блументаль (Richard Blumenthal), Америка извлекает максимально возможную выгоду из своих вложений в Украину. "Потратив менее 3% от оборонного бюджета нашей страны, мы дали Украине возможность ослабить военную мощь России наполовину, <…> при этом ни один американский военнослужащий не был ни убит, ни ранен", – заявил он. Но этот конфликт служит интересам Соединенных Штатов еще и тем, что он укрепляет НАТО и, соответственно, контроль Америки над Европой. В самый разгар кровавого контрнаступления украинских сил у Дэвида Игнатиуса (David Ignatius) хватило наглости написать в Washington Post, что "в целом это лето стало триумфальным для НАТО". Группа "Республиканцы за Украину" под руководством Билла Кристола (Bill Kristol) даже выпустила телерекламу, в которой говорилось: "Когда Америка вооружает Украину, мы получаем многое, не тратя почти ничего". Это в очередной раз доказывает: утверждения, что текущий конфликт представляет собой опосредованную войну, больше не являются "просто пророссийской пропагандой".

Если у нас нет реальных оснований полагать, что Украина способна достичь заявленной стратегической цели по возвращению всех контролируемых Россией территорий, а мир (или даже прекращение огня) не рассматривается, то какие варианты остаются? И снова ответ на этот вопрос дал журнал Economist: "И Украина, и ее западные сторонники начинают понимать, что это будет изнурительной противостояние на истощение <…> Вместо того чтобы стремиться “победить”, а затем восстановить страну, цель должна заключаться в обеспечении того, чтобы у Украины хватило сил вести длительную борьбу и чтобы при этом она могла успешно развиваться".

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал: "Мы должны приготовиться к долгому конфликту на Украине". Очевидно, в кругах западного истеблишмента это уже стало консенсусом. "Соединенные Штаты и их союзники по „Большой семерке” теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на долгие годы, и они закладывают эту возможность в свое военное и финансовое планирование", – сообщило агентство Bloomberg. Даже ультравоинственный заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выразила аналогичную мысль, заявив, что Соединенные Штаты должны помочь Киеву "ускорить процесс успешного развития" в тех частях Украины, которые не заняты Россией. Это, очевидно, подразумевает, что территории, находящиеся под контролем Москвы, будут оставаться таковыми еще очень долго.

Это влечет за собой смещение внимания с боевых операций, направленных на возвращение территорий, к мерам, которые призваны укрепить оборону Украины (к большой радости западных производителей оружия) и которые будут сочетаться со все более дерзкими нападениями на Россию и контролируемые ей территории, особенно на Крым, хотя практически никакого влияния на военный баланс сил они не окажут. Сегодня администрация Байдена уже рассматривает возможность отправки дальнобойных ракет ATACMS, способных наносить удары вглубь территории России – этот подход Соединенные Штаты неофициально одобряют уже несколько месяцев и теперь поддерживают вполне официально.

Перспектива противостояния на истощение в духе Афганистана вызывает беспокойство по целому ряду причин. Во-первых, если у Киева было мало шансов одержать победу в стремительном контрнаступлении, то у него еще меньше шансов на успех в затяжном конфликте на истощение, учитывая преимущество России в живой силе и ее способность производить больше артиллерии и боеприпасов, чем Украина и Запад, вместе взятые (в настоящий момент Москва выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем Запад). "Если конфликт будет продолжаться с такой же интенсивностью достаточно долгое время, потери Украины станут непосильными", – отметил один французский чиновник в интервью Wall Street Journal в феврале.

Во-вторых, поскольку конфликт затягивается и потенциально может обостриться, непосредственная вовлеченность НАТО – и, соответственно, риск полномасштабной войны между альянсом и Россией – будет неизбежно расти. Особенно сильно перспектива затяжного противостояния должна волновать европейцев: если объемы американской военной помощи начнут уменьшаться, Европе придется взять на себя более весомую долю этого бремени. Похоже, Евросоюз уже принял к сведению события по другую сторону Атлантики: в понедельник, второго октября, спустя два дня после того, как конгресс одобрил законопроект о временном финансировании правительства, министры иностранных дел стран ЕС нанесли неожиданный визит в Киев, чтобы выразить свою неизменную поддержку Украине.

Что бы ни случилось в Соединенных Штатах, "со своей стороны, мы продолжим поддерживать и наращивать нашу поддержку", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Сейчас уже ведутся разговоры о том, чтобы разрешить Европейскому инвестиционному банку начать финансировать оборонную индустрию. Тот факт, что в отличие от Америки Европа не сможет извлечь никакой выгоды – ни в экономическом плане, ни в области безопасности – из перманентной милитаризации ее отношений с соседней ядерной державой, по всей видимости, никого не волнует.

С другой стороны, трудно не прийти к выводу, что такая "европеизация" конфликта – в котором, как прогнозировал Вольфганг Штрек, Германия станет "главным вассалом", – обернется двойной победой для Америки. Это позволит Соединенным Штатам выпутаться из противостояния – в политическом и финансовом смыслах – и при этом продолжить опосредованным образом контролировать регион через Евросоюз. Другими словами, в конце концов ЕС будет вести опосредованную войну от имени и в интересах Соединенных Штатов, а это уже высший акт вассализации.

Если кому-то это кажется глупым и опасным, мы можем найти некоторое утешение в том, что на пути к воплощению описанного плана может встать суровая реальность. В конце концов, у Евросоюза попросту нет возможностей заполнить пробел – в военном, финансовом или политическом смыслах, – если Вашингтон решит свернуть свою поддержку Украины. Для тех из нас, кто жаждет мира, кризисные явления в ЕС на этот раз могут стать лучом надежды.

Автор статьи: Томас Фаци (Thomas Fazi)