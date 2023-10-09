Рожденные в СССР: Украина пытается обстреливать территорию РФ с помощью тактических ракет

ВФУ не в состоянии единичными ударами изменить ход специальной военной операции

ВФУ всё чаще предпринимают попытки обстреливать российскую территорию с помощью тактических ракет. Несколько дней назад над северо-западной частью Черного моря средства ПВО уничтожили украинский боеприпас «Нептун», который направлялся к Крыму. Позже Минобороны РФ сообщило о перехвате украинских ракет «Гром-2». Ранее ВФУ использовали переделанные в ракеты «земля–земля» боеприпасы зенитного комплекса С-200. Все эти ракеты — наследство СССР. О советских корнях украинских ракетных комплексов — в статье «Известий».

С-200 — с неба на землю

Самой большой ракетой, которую в ходе специальной военной операции применяли ВФУ, стал советский зенитный боеприпас комплекса С-200. Его длина более 10 м и дальность действия до 250 км. Он входил в состав одной из самых мощных советских систем зональной противовоздушной обороны. В 1960–1970-е годы именно С-200 составляли основу ПВО стран Варшавского договора.

И практически на всей постсоветской территории эти зенитные ракеты были сняты с вооружения в 1990–2000-е. На Украине это сделали в 2013 году.

Ракеты С-200 — жидкостные и без топлива могут храниться долго. Это у твердотопливных есть срок хранения шашек твердого топлива, по истечении которого оно начинает менять свои свойства и становится взрывоопасным. С «жидкими» ракетами такое не происходит — слил топливо и храни хоть вечно.

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При этом Украина располагает научной школой и конструкторскими бюро, которые могут работать с системами управления таких ракет. Вместо механизма самонаведения они поставили на зенитный боеприпас более простую систему контроля дальности полета, вероятно, спутниковой навигации. И ракета стала баллистической для ударов по наземным целям с известными координатами. Технологически это не очень сложная переделка.

Плюс такой ракеты для нашей ПВО — это ее размеры и прямолинейность полета. Минус — при падении взрывается не только боевая часть, но и остатки жидкого топлива. Ущерб может быть значительным. Еще один момент состоит в том, что дальность действия баллистического варианта ракеты может составлять 500, 600 км и даже больше. Радует то, что запасы таких ракет у ВФУ крайне ограничены и наши средства ПВО их успешно поражают.

Опасный «Нептун»

Комплекс с противокорабельной ракетой Р-360 «Нептун» принят на вооружение ВФУ в 2020 году. Этот боеприпас — современная реинкарнация разработки, которая своими корнями уходит в поздний СССР. Речь идет о противокорабельной ракете Х-35, которая еще в 2003-м была принята на вооружение в России.

Украина имела доступ к этой технологии, так как на ранних этапах принимала участие в кооперации предприятий, которые создавали комплекс. Более того, еще в начале 2000-х годов на Украину был поставлен эталонный образец изделия «78» (ракета Х-35). Он был экспортирован российским заводом «Звезда-Стрела» в адрес Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч» в рамках межправительственного Украино-Российского соглашения о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной отрасли промышленности от 18 ноября 1993 года.

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Украинское КБ «Луч» впоследствии и стало головным предприятием по созданию украинского комплекса РК-360МЦ «Нептун».

В 2014 году после фактического прекращения существования украинского флота были развернуты работы по созданию самостийной противокорабельной ракеты — аналога российской Х-35.

Она оснащена крыльями небольшого удлинения, стартовым твердотопливным и малогабаритным маршевым турбореактивным двигателями. Дальность украинского варианта ракеты составляет 280 км. Главное — у нее более совершенная система управления, которая сочетает в себе корректировку траектории полета по данным спутниковой навигационной системы и активную радиолокационную головку самонаведения, она может наводиться на радиоконтрастную цель — например, корабль или какой-то иной объект.

Это значит, что такая ракета может быть весьма универсальной по целям: как с заранее известными координатами, а так и выполнять самонаведение по объекту, который обнаружила в процессе полета.

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Сейчас ракеты такого типа можно считать одними из самых совершенных ракет в арсенале ВФУ. Они применяются не только по кораблям, но и по наземным объектам. И конечно, наша система ПВО может их сбивать.

Но «Нептун» имеет более миниатюрные габариты, чем ракеты С-200, и двигается по низковысотной траектории с огибанием рельефа местности. Это сложная цель. И она также родом из нашего общего советского прошлого.

Рождение «Грома-2»

Украинские КБ «Южное» и КБ «Луч» — продолжение крупных предприятий — разработчиков техники и оборудования для ракетных войск военно-промышленного комплекса СССР. В сложившейся в советское время кооперации КБ «Южное» занимало лидирующие позиции по созданию жидкостных межконтинентальных баллистических ракет (например, знаменитой Р-36М2 «Воевода»), твердотопливных ракет «Молодец» и космических ракет-носителей «Циклон» и «Зенит»). После прекращения военно-технического сотрудничества с Россией в 2014 году предприятие переживает не лучшие времена и пытается предложить новые проекты ракетных комплексов тактического и оперативно-тактического назначения.

Один из таких комплексов — украинский аналог нашего «Искандера» комплекс «Гром-2». Истоки его создания также уходят в прошлое. В работах над первыми «Искандерами» в 1990-е годы принимали участие разработчики с Украины.

В разработке комплекса «Гром-2» КБ «Южное» очень сильно полагалось на финансирование из Саудовской Аравии, но в итоге с международным сотрудничеством что-то пошло не так и уже во время СВО комплекс «доводили до ума» собственными силами.

Фото: Commons.wikimedia.org/VoidWanderer Источник изображения: iz.ru

Известно, что в 2019 году велись работы по созданию двух пусковых установок комплекса и в состоянии сборки находилась небольшая партия ракет для испытаний. Дальность действия баллистической ракеты «Гром-2» может составлять до 500 км.

По своим возможностям ракета близка к российской ракете 9М723 комплекса «Искандер-М», но за плечами российских разработчиков десятилетия работы над самым совершенным ракетным комплексом, а украинские ракетчики с трудом собрали несколько экземпляров. Нет ответов не вопросы, каково их качество и действительно ли это боевая система или скорее экспериментальный образец.

Конечно, ВФУ не в состоянии единичными ракетами такого типа что-то изменить в проведении СВО. И эти «Громы» также корнями растут из советской кооперации ракетостроителей России и Украины.

Дмитрий Корнев