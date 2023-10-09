Финские эксперты об атаке с востока: "Она маловероятна, но мы готовы к ней"

Iltalehti: в случае военного кризиса с РФ финны планируют минировать шоссе

Пропагандисты НАТО среди негативных для России последствий СВО называли вступление Финляндии в НАТО. Но из этой статьи Iltalehti видно, что финны уже много лет готовятся к совместной с Западом войне с Москвой. Нейтралитета нет уже с 2014 года, а вступление в НАТО позволило РФ больше не изображать "мирную наивность".

Если бы войска России пересекли восточную границу с военной техникой, финны быстро превратили бы Автодорогу 7 в проблему для россиян: финны начинили бы безопасно выглядящее дорожное полотно взрывчаткой и противотанковыми минами.

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года многие финны задумались: а что, если боевые действия начнутся и на территории Финляндии?

Так вот, если бы Россия решила напасть на Финляндию, ей пришлось бы встретиться не только с финскими солдатами, чье желание защищать страну находится на "рекордно высоком уровне", как сообщают Силы обороны страны. Их встретили бы и добровольцы-резервисты, подписавшие контракт с Силами обороны о выполнении боевых задач в случае кризиса. Такие подразделения местной обороны обладают достаточным количеством ресурсов.

Нельзя забывать и о НАТО.

Так что атака со стороны России, особенно учитывая нынешнее состояние российских сил, крайне маловероятна — даже почти невозможна.

Но если вдруг?

По просьбе Iltalehti ситуацию оценили политолог и главный редактор издания Suomen Sotilas Яакко Пууперя (Jaakko Puuperä) и военный историк, публицист и спецкорреспондент Iltalehti Эмиль Кастехельми (Emil Kastehelmi).

"Даже при одном рассуждении о чем-то подобном появляется много переменных", — говорит Кастехельми.

"Все сценарии зависят от общей ситуации в мире. Можно представить, что русские приходят с силами, имеющимися у них на данный момент, — это одно дело. Но можно и представить себе ситуацию, что у России было десять лет, чтобы подготовиться и восстановиться".

Значительную роль играет еще один фактор.

"Также происходящее будет сильно зависеть от того, есть ли в Финляндии правительство, способное принимать достаточно смелые решения для обеспечения безопасности Финляндии в ситуации, когда существует военная угроза", — рассуждает Эмиль Кастехельми.

Главная дорога превратится в минное поле

И Кастехельми, и Пууперя считают внезапную атаку России невозможной.

По оценкам Эмиля Кастехельми, в случае подготовки россиянами нападения Финляндия получит информацию заблаговременно — по крайней мере, за несколько недель. За этот период к возможному вторжению вполне можно будет подготовиться.

"У Финляндии будет время мобилизовать большое количество солдат для защиты границы, особенно южного направления Автодороги 7, которая является одной из главных дорог".

Угроза того, что Автодорога 7 превратится в поле боя, осознается и в Силах обороны Финляндии. Ведь это не только автомагистраль, но и кратчайший путь в Хельсинки.

По словам Кастехельми, даже если внезапная атака увенчается успехом, в Силах обороны Финляндии есть войска разного уровня готовности, которые смогут ответить немедленно даже на быстрые и острые операции противника.

Гибкость вместо жесткости

Как сообщает Эмиль Кастехельми, у Финляндии есть сценарии по защите юго-восточного региона. Существуют различные сценарии, и, возможно, их частично усовершенствовали с учетом уроков спецоперации на Украине.

Пууперя также напоминает о дополнительных планах, которые появтяся при переходе к военному положению или состоянию готовности.

Эти планы держатся в строжайшем секрете и известны лишь немногим.

Кастехельми рассказывает, что в финском способе ведения боевых действий цель состоит не в том, чтобы остановить противника на первой линии или в другом месте. В обороне должна быть глубина, противник должен быть истощен и связан на многих направлениях еще до контратаки. А вот на изможденного борьбой противника, неспособного к ответу, напасть стремительной контратакой можно.

Будут ли такие шаги реализованы в реальной ситуации, зависит от состояния сил противника.

"Во всех сценариях предполагается, что у противника есть сильная армия, способная прорвать оборону", — говорит Кастехельми.

По этой причине планы обороны должны быть гибкими, а не жесткими; меры отражения и остановки противника должны различаться в зависимости от глубины проникновения.

"Я не думаю, что Силы обороны просто так пустят вражеские войска глубже, чем нужно, если им можно будет противостоять на первых уровнях обороны. Перед первым боем финнам оценить возможности и состав российского атакующего подразделения, чтобы его можно было остановить недалеко от границы".

"Легкая мишень"

Эмиль Кастехельми полагает, что Финляндия пойдет на все подготовительные меры, которые могут быть предприняты в рамках международных соглашений.

Глубина линии обороны будет складываться из строительства укреплений и минных полей.

Вот что говорит военный историк Кастехельми: "Конечно, в планах есть создание трудных ситуаций, в которые можно будет заманить противника. Несомненно, будет проводиться и подготовка к значительному разрушению ключевой дорожной инфраструктуры, чтобы силы противника не могли продвигаться по финским дорогам".

Журналист Яакко Пууперя также считает взрывы мостов или развязок шоссе "ловким способом" замедлить движение противника.

У Автодороги 7 расположено множество мостов, водопропускных трубопроводов и развязок шоссе, разрушение которых может существенно замедлить продвижение войск.

"Когда группа врагов останавливается, рассредоточивается и начинает преодолевать препятствие, они становятся довольно легкой мишенью", — говорит Пууперя.

"Каждое промедление со стороны врага означает, что вы можете вести огонь с закрытых позиций, стрелять артиллерией или ракетами".

Уроки Зимней войны

Яакко Пууперя считает разумной стратегией удар по так называемому "логистическому хвосту", то есть силам технического обеспечения.

"Цельность этого хвоста можно было бы нарушить еще у той стороны границы, где дороги хуже".

Когда техника встает на месте из-за недостатка горючего, а войска лишаются продовольствия и топлива, воевать они толком не могут. Дальше тактика финнов известна: создать "разрывы" в движущихся вперед колоннах противника, а потом довести дело до конца, уничтожая неприятеля по частям.

"Нужно сделать все, чтобы разгромить войска противника уже в начале его пути", - рассчитывает Пууперя.

Он не скрывает, что при нынешних планах боевых действий учитываются уроки Зимней войны 1939-1940 со сталинским СССР. В Зимней войне финнам часто удавалось нарушить снабжение советских войск и взять их в котел, но для дальнейших действий их сил уже не хватало, и часто победа ускользала именно по этой досадной причине.

"Большинство из них (окруженных советских войск) сумели продержаться до конца войны, - сокрушается Пууперя. – Когда война закончилась, они просто собрали вещи и вернулись в Россию-матушку. А все потому что на удержание "котлов" у финнов просто не хватило сил".

Десантирование практически невозможно

Сейчас за деятельностью российских войск можно понаблюдать на Украине. Финны стараются делать выводы для себя.

"Во время операции на Украине россиянам трудно будет соблюсти равный уровень подготовки и оснащенности войск, которые с их стороны пересекут нашу восточную границу", — предполагает Эмиль Кастехельми.

Он не считает десантирование с воздуха вероятным или, по крайней мере, легким процессом для противника. Высадки совершают только так называемые "элитные подразделения", деятельность которых даже в Украине является редкостью.

"Это очень высокий риск – сбросить солдат в поле при современных средствах обнаружения людей и самолетов, а потом надеяться, что им удастся уверенно пройти вперед".

Проблемы у россиян могут возникнуть и при попытках достичь господства в воздухе, потому что не так-то легко им будет ослабить противовоздушную оборону Финляндии. Не говоря уже о том, что будет ждать их дальше.

"Россия не может прорвать оборону даже на широчайшей линии фронта на Украине. А ведь в Финляндии она столкнется со значительно лучше подготовленными вооруженными силами, которых будет по закону поддерживать весь блок НАТО".

Но, может быть, россиянам поможет море: ведь, помимо сухопутной, у РФ с Финляндией есть и морская граница? Но Эмиль Кастехельми не считает вероятным сценарием и высадку российского десанта. Ведь Балтийское море является внутренним морем НАТО, которое находится под пристальным наблюдением. К тому же финны учитывают и такой сценарий, как борьба с десантами.

"К востоку от порта Хамина есть участок, где проходит подготовку почти каждый офицер запаса в Финляндии. Они тренировались на этих территориях для различных сценариев. К тому же в условиях войны за всеми передвижениями российских сил в морских регионах будет осуществляться постоянное наблюдение, будет действовать разведка".

НАТО — мощный сдерживающий фактор

Очевидно, что у финнов будет налажено взаимодействие различных видов вооруженных сил. Все будут действовать вместе со всеми, то есть с сухопутные силы – вместе с военно-воздушными силами и флотом, а также со всеми силами НАТО.

"Вспомогательные силы НАТО будут постоянно получать разведданные и разную другую помощь, которые могли бы помочь в борьбе финнов с российскими войсками".

По словам Эмиля Кастехельми, помимо других своих функций, НАТО может также взять на себя значительную ответственность за защиту морского и воздушного пространства.

По оценкам Пууперя, НАТО будет использовать на ранних стадиях атаки как минимум артиллерию. Приводит он и такой аргумент, как наличие у главного государства НАТО высокоточного дальнобойного оружия: "Соединенные Штаты являются таким союзником, которому необязательно отправлять в место проведения военных действий морскую пехоту: они могут нанести точный удар с очень дальнего расстояния с помощью ракетного огня".

Помимо вооруженной помощи или помощи разведки, НАТО сама по себе является мощным сдерживающим фактором, уверен Кастехельми.

"России придется найти огромное количество солдат и техники, прежде чем она сможет даже подумать о нападении на НАТО. Россия не смогла достичь такого уровня вооружений даже в годы холодной войны. А если бы Россия, несмотря на недостаток сил, попыталась бы тогда все-таки пойти на прорыв, у такой попытки было бы очень мало шансов на успех".

Автор: Ээви Карвинен (Eevi Karvinen)