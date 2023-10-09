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ТАСС

Запуск ракеты Vega с двумя спутниками отложили на неопределенный срок

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/ESA_events

Как сообщила компания Arianespace, спутники THEOS-2 и FORMOSAT-7R/TRITON, а также вспомогательная полезная нагрузка "находятся в стабильном и безопасном состоянии"

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Vega с двумя спутниками с космодрома Куру, перенесенный с субботы на воскресенье, вновь откладывается, но теперь на неопределенный срок. Об этом сообщила компания Arianespace.

"Поскольку проверки оборудования, которое было причиной приостановки финального отсчета, все еще продолжаются, компания Arianespace приняла решение не возобновлять отсчет [времени до старта]. Новая целевая дата запуска будет определена сразу после завершения проверок", - говорится в сообщении.

Изначально старт был запланирован на вечер пятницы (ночь субботы мск). Однако когда ракета была на стартовой площадке, процедура обратного отсчета была прервана. В качестве причины называлось "незначительное превышение" параметров, компания предпочла не указывать, какое конкретно оборудование проверяется.

Спутники THEOS-2 и FORMOSAT-7R/TRITON, а также вспомогательная полезная нагрузка "находятся в стабильном и безопасном состоянии", заверила Arianespace.

Спутник исследования Земли THEOS-2 разработан компанией Airbus Defence and Space по заказу Таиланда. Аппарат массой 425 кг способен делать снимки поверхности планеты сверхвысокого разрешения и предназначен для помощи в предотвращении стихийных бедствий и ликвидации их последствий, а также для обеспечения безопасности. FORMOSAT-7R/TRITON разработан Тайваньским космическим агентством и оснащен аппаратурой глобальной навигационной системы. Этот аппарат позволит ученым рассчитывать потоки ветра над океанами и будет передавать данные метеорологам, способствуя прогнозированию интенсивности и траектории движения тайфунов, уточняет Arianespace. 

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Таиланд
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