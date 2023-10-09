Российский военный назвал уязвимое место попытавшейся атаковать Крым ракеты ВСУ

Корпус попытавшейся атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-200 металлический, поэтому ее хорошо видно на локаторах. Такое уязвимое место украинской ракеты в беседе с «Лентой.ру» назвал военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.
«С-200 — это старая система, которая была разработана в конце 60-х годов. Потом была модернизирована. При последней модификации дальность стрельбы ракеты составила 290 километров. Но есть случаи, когда ракеты пролетали и 500 километров, и 600. Украина пошла по пути переделки этих комплексов», — сообщил эксперт.
Юрий Кнутов
полковник в отставке
Кнутов отметил, что в высшей точке переоборудованная ракета может достигать высоты в 40 километров.
«На такой высоте не так много систем, которые ее могут перехватить. Но когда она уже идет непосредственно на цель, то ее скоростные характеристики и размер позволяют эту ракету достаточно уверено уничтожать», — заявил он.
По словам эксперта, комплекс, который используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для атак по наземным целям, вероятнее всего, включает в себя одну или две пусковые установки и командую машину, которая вводит координаты цели непосредственно в ракету перед стартом.
«Ракета использует принцип полуактивного самонаведения. В данном случае, вероятнее всего, наведение идет по системе GPS», — добавил полковник в отставке.
Юрий Кнутов
полковник в отставке
Вечером 7 октября ВСУ попытались атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-200. Уточняется, что атака была предпринята около шести часов вечера по московскому времени.