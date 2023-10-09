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Российский военный назвал уязвимое место попытавшейся атаковать Крым ракеты ВСУ

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Пуск ракеты С-200 во время учений украинской армии
Пуск ракеты С-200 во время учений украинской армии.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kanyshchev

Корпус попытавшейся атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-200 металлический, поэтому ее хорошо видно на локаторах. Такое уязвимое место украинской ракеты в беседе с «Лентой.ру» назвал военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

«С-200 — это старая система, которая была разработана в конце 60-х годов. Потом была модернизирована. При последней модификации дальность стрельбы ракеты составила 290 километров. Но есть случаи, когда ракеты пролетали и 500 километров, и 600. Украина пошла по пути переделки этих комплексов», — сообщил эксперт.

Корпус ракеты полностью металлический, поэтому ее очень хорошо видно на локаторах. А учитывая, что она летит, практически не маневрируя в том варианте, в котором ее изготавливают на Украине, для поражения комплексами ПВО она сложной целью не является

Юрий Кнутов

полковник в отставке

Кнутов отметил, что в высшей точке переоборудованная ракета может достигать высоты в 40 километров.

«На такой высоте не так много систем, которые ее могут перехватить. Но когда она уже идет непосредственно на цель, то ее скоростные характеристики и размер позволяют эту ракету достаточно уверено уничтожать», — заявил он.

По словам эксперта, комплекс, который используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для атак по наземным целям, вероятнее всего, включает в себя одну или две пусковые установки и командую машину, которая вводит координаты цели непосредственно в ракету перед стартом.

«Ракета использует принцип полуактивного самонаведения. В данном случае, вероятнее всего, наведение идет по системе GPS», — добавил полковник в отставке.

Бороться с такими ракетами можно двумя способами. Самый надежный способ — обнаруживать склады, места хранения и уничтожать их, уничтожать пусковые установки. В крайнем случае — перехватывать ракеты после того, как они запущены

Юрий Кнутов

полковник в отставке

Вечером 7 октября ВСУ попытались атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-200. Уточняется, что атака была предпринята около шести часов вечера по московскому времени.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
С-200
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