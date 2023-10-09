Появились кадры с десятками единиц захваченной палестинцами израильской военной техники

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились снятые членами палестинской группировки ХАМАС кадры, на которых запечатлены десятки единиц захваченной израильской военной техники.

На опубликованных кадрах можно увидеть бронеавтомобили Hammer и значительное количество израильских БТР Namer, по всей видимости попавших в руки палестинцев вследствие захвата израильской военной базы.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее ХАМАС заявил о захвате 14 танков и других видов военной техники армии Израиля. Также палестинцы взяли в плен более 35 израильских военнослужащих и поселенцев. Израильский БТР Namer построен на шасси танка Merkava IV и является одной из наиболее бронированных моделей бронетехники подобного класса в мире. В переводе с иврита название этого БТР означает "Леопард".

В связи с событиями в стране глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль в настоящее время находится в состоянии войны. В ответ на атаки палестинцев израильская авиация нанесли удары по 21 объекту ХАМАС на территории сектора Газа. Израильская армия проводит против ХАМАС операцию под названием "Железные мечи".

Совбез США выразил полную солидарность с Израилем в связи с атаками ХАМАС на территорию этой страны. Власти Ирана и Сирии, в свою очередь, заявили о полной поддержке действий ХАМАС на территории Израиля.

Также сообщается, что ливанская военизированная группировка "Хезболла" выразила готовность прийти на помощь палестинцам в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа.