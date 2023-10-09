Поражение танков Merkava дронами показало неэффективность комплекса активной защиты Trophy

Источник изображения: topwar.ru

Одно из интересных с военной точки зрения последствий сегодняшнего нападения палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля – развенчание мифа о «неуязвимости» израильских танков Merkava.

Как известно, танки Merkava защищены комплексом активной защиты Trophy. Эта система предназначена для защиты танков от попадания противотанковых ракет (ПТУР и РПГ) посредством создания контролируемой полусферы. В итоге в верхней части танка все равно остается незащищенным небольшое пространство.

Именно эта особенность системы защиты и сыграла, судя по всему, основную роль при поражении израильских танков палестинскими дронами. Сегодня весь мир увидел, что знаменитые Merkava подбиваются дешевыми беспилотными летательными аппаратами сверху, поскольку комплекс активной защиты бесполезен против дронов.

Получается, что с помощью беспилотников даже куда хуже вооруженные и оснащенные палестинские формирования получили возможность противостоять израильским сухопутным войскам с их дорогостоящей и хорошо оборудованной бронетехникой. Многие армии мира, скорее всего, сделают из этого надлежащие выводы.

Большое количество танков Merkava было просто захвачено палестинскими формированиями. Теперь не исключается и последующая перспектива передачи танков или их отдельных деталей для изучения иранским специалистам, учитывая тесные связи между радикальными организациями палестинских арабов и иранскими спецслужбами.