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Интерфакс-АВН

Иран поддержал нападение ХАМАС на Израиль

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Боевики ХАМАС. Фото Reuters
Боевики ХАМАС. Фото Reuters.

Дубай. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Иран выражает поддержку палестинскому движению ХАМАС в связи с его нападением на Израиль, заявил в субботу советник руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Рахим Сафави.

"Мы поддерживаем операцию "Шторм Аль-Аксы" и мы уверены, что Фронт Сопротивления тоже ее поддерживает. Мы будем вместе с палестинскими моджахедами вплоть до освобождения Палестинцы и Иерусалима", - приводит его слова "Мехр".

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

По оценкам израильской полиции, до 60 боевиков сейчас действует в 14 районах Израиля. СМИ сообщают о перестрелках в израильском городе Сдерот недалеко от сектора Газа.

По последним данным, в Израиле погибли не менее 40 человек, ранения получили 779 человек.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания объяснил нападение тем, что движение выступило в защиту мечети Аль-Акса в Иерусалиме, святых мест и палестинских заключенных.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что нападение ХАМАС на Израиль означает войну, и объявил о мобилизации резервов. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Истребители ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа. Командование затем сообщило об ударах по 17 военным объектам движения и по четырем его штабам.

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Страны
Израиль
Иран
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