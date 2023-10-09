Палестинская атака на Израиль

Утром 7 октября 2023 года вооруженные отряды палестинской радикальной исламистской группировки ХАМАС из Сектора Газы произвели крупномасштабное комбинированное нападение на Израиль. Начав с массированного ракетного обстрела территории Израиля (только за первые полтора часа, по палестинским заявлениям, было выпущеено около 5000 ракет), отряды ХАМАС вторглись на территорию Израиля по нескольким направлениям, применяя в том числе высадку с моря и с воздуха (с парапланов). Была достигнута полная оперативная и тактическая внезапность, что привело к разгрому и захвату ряда опорных пунктов израильской армии на границе с Сектором Газа, и к тому, что боевики ХАМАС смогли фактически захватить 13 близкорасположенных израильских населенных пунктов и городов (в том числе Сдерот), сопровождая это массовыми убийствами и захватами заложников.

Пораженный (предположительно сбросом боеприпаса с БЛА-квадрокоптера) и захваченный палестинцами танк Merkava Mk 4 израильской армии у границы с Сектором Газы, 07.10.2023 (с) Reuters

Глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф заявил: "Враг осквернил Аль-Аксу и осмелился атаковать Храм Пророка. Поселенцы бесчинствуют и грабят, оккупационный режим нарушил свободы и права заключенных. Мы объявляем о начале операции "Буря Аль-Аксы". Он также призвал все арабские народы к штурму "границ и плотин оккупантов". В свою очередь, вооруженные силы Израиля объявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

На середину дня 7 октября группировка ХАМАС заявила, что в результате ее сегодняшних атак погибло до 50 и захвачено 65 израильских военнослужащих (не ясно, входят ли сюда гражданские лиц). Судя по видео- и фотоматериалам, палестинцами захвачены или уничтожены несколько танков Merkava, а также бронетранспортеров.

(с) социальные сети

На одном из опорных пунктов израильской армии боевиками ХАМАС были захвачены танк Merkava Mk 4, тяжелый бронетранспортер и минимум три бронетранспортера М113 (с) социальные сети

Захваченные боевиками ХАМАС изральские танк Merkava 4 (возможно, в новейшей модификации Merkava 4 Barak) и тяжелый бронетранспортер Namer (с) социальные сети

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