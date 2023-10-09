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Интерфакс-АВН

Участники стратегической сессии в технополисе "Эра" обсудили совершенствование робототехнических комплексов военного назначения

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Оператор управляет мобильным робототехническим комплексом "Кобра-1600".
Оператор управляет мобильным робототехническим комплексом "Кобра-1600".
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегическая сессия с обсуждением направления совершенствования робототехнических комплексов военного назначения прошла на площадке военного инновационного технополиса "Эра", сообщили в субботу в Минобороны России.

Сессия прошла под руководством председателя совета "Эры", вице-премьера Дениса Мантурова. В ней приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов, замминистра обороны генерал армии Павел Попов, замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский, президент концерна "Калашников" Алан Лушников, члены коллегии ВПК, представители органов власти, военного управления, промышленности и исследовательских центров.

"Участники заседания обсудили ряд важнейших вопросов по усилению оси науко-производства с применением последних технологий искусственного интеллекта, направленных на совершенствование ключевых разработок робототехнических комплексов военного назначения", - сообщили в Минобороны.

Там отметили, что особое внимание было уделено взаимодействию с исследовательскими центрами по развитию искусственного интеллекта и организации апробации в технополисе "Эра" для трансфера технологий управления интеллектуальными системами военного назначения.

Мантуров в заключительной части заседания наградил наиболее отличившихся сотрудников технополиса государственными и ведомственными наградами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Цаликов Руслан
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