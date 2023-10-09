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ТАСС

Мантуров провел стратегическую сессию по военным робототехническим комплексам

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вице-премьер - министр промышленности и торговли наградил наиболее отличившихся сотрудников технополиса "Эра" государственными и ведомственными наградами

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел стратегическую сессию по направлениям совершенствования робототехнических комплексов военного назначения на площадке военного инновационного технополиса "Эра", сообщили в Минобороны России.

"Участники заседания обсудили ряд важнейших вопросов по усилению оси науко-производства с применением последних технологий искусственного интеллекта, направленных на совершенствование ключевых разработок робототехнических комплексов военного назначения", - сказали в Минобороны.

Как уточнили в министерстве, в сессии также приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов, замминистра обороны генерал армии Павел Попов, замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский, президент концерна "Калашников" Алан Лушников, члены коллегии ВПК, представители органов власти, военного управления, промышленности и исследовательских центров.

Особое внимание было уделено взаимодействию с исследовательскими центрами по развитию искусственного интеллекта и организации апробации в технополисе "Эра" для трансфера технологий управления интеллектуальными системами военного назначения. В заключительной части заседания Мантуров наградил наиболее отличившихся сотрудников технополиса государственными и ведомственными наградами.

В продолжение поездки участники стратегической сессии осмотрели выставочную экспозицию БПЛА и других разработок с применением технологий искусственного интеллекта, где смогли подробно ознакомиться с изделиями и программно-аппаратными комплексами ведущих компаний ОПК. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Цаликов Руслан
Проекты
БПЛА
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