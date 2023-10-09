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ТАСС

Индия объявила об испытании аварийной системы космического корабля "Гаганьян"

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Массо-габаритный макет «Гаганьяна»
Массо-габаритный макет «Гаганьяна» для испытаний и тренировки процедур спасения экипажа после приводнения корабля (CMRM) на полигоне ВМС Индии.
Источник изображения: ISRO, The Hindu

ISRO решила не торопиться с запуском этого корабля и уделить больше времени подготовке, чтобы "полностью обеспечить безопасность космонавтов"

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 октября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о начале испытаний системы аварийного спасения индийского космического корабля "Гаганьян" в рамках подготовки первого пилотируемого полета в космос в 2024-2025 годах. Об этом говорится в заявлении ISRO.

Согласно программе будет смоделировано прерывание полета ракеты по траектории набора высоты со скоростью 1,2 Маха. Отделение модуля экипажа и системы эвакуации с твердотопливными двигателями произойдет на высоте 17 км. Модуль экипажа, оснащенный различным оборудованием для сбора полетных данных, будет поднят на борт специального судна с командой водолазов ВМС Индии после падения в Бенгальский залив.

ISRO решила не торопиться с запуском корабля "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "Небесного корабля", и уделить больше времени подготовке, чтобы "полностью обеспечить безопасность космонавтов". Пока завершены испытания двигателя ракеты-носителя. В 2023 году состоятся два испытания аварийной системы, а затем будет возможен испытательный пуск беспилотного корабля на орбиту Земли.

Сначала полет первого индийского пилотируемого корабля был намечен на 2022 год, но его перенесли на более поздний срок из-за приостановки в марте 2020 года большинства работ по подготовке к запуску в связи с пандемией коронавируса.

Россия оказывает содействие в осуществлении программы "Гаганьян". Как сообщалось ранее, российская сторона реализует контракты на аэродинамические испытания моделей спускаемого аппарата и системы аварийного спасения индийского корабля "Гаганьян", а также на поставку летных скафандров и кресел экипажа. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
ISRO
Проекты
2020-й год
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